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Balkanlar’dan Anadolu’ya resim sergisi

Geçtiğimiz günlerde ülkemizin İstanbul’dan sonra sanat ve kültür başkenti sayılan Eskişehir’de, Büyükçekmece Belediyesi Halk Akademisi Ekber Yeşilyurt Atelyesi’nin düzenlediği  “Balkanlar’dan Anadolu’ya” konulu resim sergisi sanatseverlerle buluştu.

27 Kasım 2022 Pazar 19:16
Balkanlar’dan Anadolu’ya resim sergisi

HABER: AYKUT ÜNKER / İSTANBUL

20 Kasım 2022 Pazar günü Tarihi Odunpazarı’ndaki Balkan Kültür ve Sanat Konağı’nda açılan sergi oldukça ilgi gördü. Balkan Federasyonu Başkanı ve Başkan Yardımcısı’nın da konuk olarak katıldığı sergide konuşma yapan ressam-yazar ve halk bilimci, aynı zamanda da sergiye katılan kadın ressamların hocası olan Ekber Yeşilyurt konu ile ilgili olarak şunları söyledi:

“Öncelikle sergimize teşrif eden tüm konuklarımıza teşekkür ediyoruz. İstanbul’daki atelyemizde çok uzun yıllardan beri sürdürdüğümüz resim çalışmalarımızı Sayın Başkanımız Dr. Hasan Akgün’ün de destekleriyle her yıl ülkemizin çeşitli yerlerinde sanatseverlerin beğenisine sunmaya gayret ediyoruz. Eskişehir’deki ilk sergimizi 2018 yılında Ata’mızın ölüm yıldönümü olan 10 Kasım’da, yine Odunpazarı’nda açmıştık. Konusunu “Balkanlar’dan Anadolu’ya” olarak belirlediğimiz bu yılın ilk sergisinin açılış mekanı olarak yine Odunpazarı’nı seçtik. Çünkü Eskişehir sanatın ve kültürün çok yoğun olarak yaşandığı ve yaşatıldığı nadide bir şehir. Bir kültür mozaiği olan bu güzel şehirde tekrar sergi açmaktan ve insanları sanatla buluşturmaktan ben ve ressam arkadaşlarım ziyadesiyle mutluluk duyduk. Balkanlar’ı Anadolu’ya ve Anadolu’yu Balkanlar’a taşıyarak sanatın evrenselliğini ve birleştiriciliğini vurgulamak istedik. Bu yüzden de sergimizi burada açmaya karar verdik” diye konuştu.  

Küratörlüğünü Canan Çapar’ın yaptığı  sergide Balkan kültürünü Anadolu kültürüyle harmanlamış eserler ilgiyle izledi.

Sergide çalışmaları bulunan çoğu Balkan kökenli kadın ressamların isimleriyse şöyledir: Ayşe Yılmaz, Aysel Koçak, Ayten Yeşilyurt, Eylem Ağdoğan, Gül Düşüm, Güler Lokmacı, Günay Öztürk, Kamile Sönmez, Mehtap Can, Meltem Çavuşoğlu, Müzeyyen Kocadokur, Neşe Özden, Remziye Besen, Semra Genç, Ufuk Çevik. Son olarak biz de Ekber Yeşilyurt Atelyesi’ne açacakları nice sergide başarılar diliyoruz.

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