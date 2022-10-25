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Balıkesir DSİ 25. Bölge Müdürlüğü'nden 37 adet tarla satılacak

25 Ekim 2022 Salı 15:16
Balıkesir DSİ 25. Bölge Müdürlüğü'nden 37 adet tarla satılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  Balıkesir'de mülkiyeti DSİ Genel Müdürlüğü'ne ait 37 tarım arazisinin satış ihalesi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ile ‘’DSİ Genel Müdürlüğüne Ait Taşınmaz Mal Satışı ve Kiraya Verilmesine Ait Yönetmelik’’ hükümleri kapsamında Açık Teklif Usulüne göre yapılacak.

İhale Balıkesir DSİ 25. Bölge Müdürlüğü'nde 8 ve 9 Kasım 2022 tarihlerinde yapılacak. Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi, Emlak ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğü'nden ücretsiz olarak temin edilebilir. İhale, en yüksek teklifi veren istekliye yapılacaktır. İhaleye ait vergi, resim ve harçlar ile KDV gibi tüm giderler alıcıya aittir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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