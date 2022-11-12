Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden ulaşım ihalesi

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Bigadiç, İvrindi, Sındırgı, Gönen, Bandırma, Ayvalık, Burhaniye, Havran, Kepsut, Savaştepe, Edremit ve Erdek ilçelerinde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Servis Araçları Yönetmeliği kapsamında faaliyette bulunmak üzere 60 adet S plaka ve 5 adet T plaka tahsisi yapacak.



Plakalar, 23 Kasım 2022 tarihinde, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası 7. Kat Encümen Toplantı Salonunda, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile ayrı ayrı ihale edilecek.



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