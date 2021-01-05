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Balıkçılar hamsinin irileşmesi için kar yağışını bekliyor

Samsun'da tezgahları bol miktarda avlanan hamsi doldururken; balıkçılar hamsinin irileşmesi ve yağlanması için kar yağmasını bekliyor. Samsunlu balıkçılar, kar suyu ile birlikte daha da yağlanacak hamsinin lezzetinin artacağını söylüyor.

05 Ocak 2021 Salı 16:09
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Balıkçılar hamsinin irileşmesi için kar yağışını bekliyor

SAMSUN - 1 Eylül'de başlayan denizlerde av sezonu palamutta yaşanan bolluğun ardından hamsi ile sürüyor. Hamsi tezgahlarda ince ve iri olmak üzere ayrı ayrı satılıyor. Bol miktarda avlanan hamsi tezgahları doldururken balıkçılar hamsinin irileşmesi ve yağlanması için kar yağmasını bekliyor. Samsunlu balıkçılar, kar suyu ile birlikte daha da yağlanacak hamsinin lezzetinin artacağını belirtiyor.

Öte yandan bu yıl zargana balığının av miktarında da artış olduğu son dönemde bu balığa vatandaşların talebinin de arttığı ifade edildi. Hamsi tezgahlarda 15-30 liradan, zargana ise 30-35 liradan satışa sunuluyor.

Balıkçı Emirhan İlhan, balık av döneminin balıkçılar açısından güzel geçtiğini belirterek "Balık iyi gidiyor. Fiyatlar biraz düşüyor biraz artıyor. Hamsi, mezgit, zargana balığında bolluk var. Balığın iriliğine göre fiyatları da değişiyor. Mezgit 20-40, hamsi 15-30, Zargana 30-35 liradan satılıyor. Hamsinin hem ince olanı hem iri olanı var. Hamsi yağlandı ama kar yağsa daha yağlanır ve lezzetli olur. Balıkçıların kar yağmasını bekler; kar hamsiye lezzet katar. Hamsinin kulağına kar suyu kaçacak bizim bildiğimiz böyle. Özellikle bu yıl zargana balığı da bolca avlanıyor. Zarganaya talepte de artış var. Tezgahlarda bol bol bulunuyor şu an. Zargana balığı bilmeyen insanlarda var ancak son dönemde talep edenlerin sayısı arttı. Aralık-Ocak döneminde bizim de en çok tavsiye ettiğimiz balıklardan birisi de zargana balığı" dedi.

Şerafettin Öztoprak, haftada 3 gün balık tükettiklerini söyleyerek, "En fazla hamsi, barbun ve mezgit balığı alıyorum. Bu aylarda hamsi bol bizde sık sık tüketiyoruz. Kar yağdığı zaman hamsinin hem boyu büyür hem de daha da yağlanır. Şubat ve Martta da hamsi bol olur diye bekliyoruz" şeklinde konuştu.

​Balıkçı Samet Bayar, zargana balığının son dönemde bolca avlandığını belirterek "Bu yıl hem bol avlıyoruz hem de vatandaşların ilgisi arttı. Balığın adını duyup bize sorarak alan çok insan oluyor. Başkalarından duyup zargana balığı almaya gelenler de var" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BalıkçılarHamsiKar
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