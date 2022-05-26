BAKIRKÖY GENÇLERİNİN DRON EĞİTİM MERKEZİ VAR

Bakırköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Milli Savunma Üniversitesi Hava Harp Okulu iş birliğinde hazırlanan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda İstanbul Kalkınma Ajansı desteği ile hayata geçen bir proje var. Adı: Gençler İHA Bölgesi Disiplinler arası Öğrenme ve Girişimcilik Modeli Projesi”. Bu projenin dron atölye açılışı ve proje tanıtım toplantısı Kartaltepe Çok Programlı Anadolu Lisesindeyapıldı. Toplantıya Milli Savunma Üniversitesi Hava Harp Okulu yetkilileri ve Bakırköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Sayın Muhammet Fatih Çepni, İlçe Milli Eğitim şube müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Proje, İHA teknolojisini fen bilimleri, teknoloji, mühendislik ve matematik disiplinleri arasında ilişki kurarak öğrenmenin bütüncül bir yaklaşım ile gerçekleştirilmesini sağlayan kısacaFeTeMM(Fen, Teknoloji, Matematik ve Mühendislik) öğrenimine ve 21.yy becerilerinin geliştirilmesine entegre ederek, gençlere okul dışı faaliyetleri kapsamında, öğrendiklerini uygulayabilecekleri, anlamlaştırabilecekleri ve ürüne dönüştürebilecekleri fırsatlar sunabilmeyi proje odaklı, öğrenci merkezli, yenilikçi ve bilimsel sürdürülebilir bir eğitim modelinin geliştirilmesini ve uygulanmasını sağlamayı hedeflemektedir.

Bakırköy Kartaltepe Çok Programlı Anadolu Lisesi’nde dron eğitimi çalışmaları sürerken

Proje kapsamında biri Milli Savunma Üniversitesi Hava Harp Okulunda diğeri Kartaltepe Çok Programlı Anadolu Lisesi’nde olmak üzere iki dron atölyesi açıldı.Ataköy Cumhuriyet Anadolu Lisesi, Hasan Polatkan Anadolu Lisesi, Bakırköy Anadolu İmam Hatip Lisesi, Florya Tevfik Ercan Lisesi, Yeşilköy Anadolu Lisesi okullarından havacılığa ilgisi olan 20 öğrenci ve 5 öğretmen, Milli Savunma Üniversitesi Hava Harp Okulu Uzay ve Havacılık ve Elektronik Mühendisliği bölümlerinden 14 Harbiyeli ve 4 akademisyen pilot projeye katıldı.Proje kapsamında genel havacılık teorik eğitimleri, otonom dron eğitimleri, insansız hava aracı eğitimleri, görüntüleme dron eğitimleri ve yarış dronu eğitimlerini içeren bir müfredat hazırlandı. Hazırlanan müfredat eğitim çeşitliliği açısından Türkiye’de bir ilktir.

Bakırköy İlçe Milli Eğitim Müdürü M. Fatih Çepni dron projeleri için bizzat öğrenciler ile çalışmaktan büyük keyif aldığını söylemektedir

Gençler eğitimlere okul dışı faaliyet olarak haftanın bir günü üç saat olarak katılmaktadırlar. Genel Havacılık teorik eğitimleri 10 hafta sürdü. Eğitimler,dronların eğitim alanında en çok kullanılan kodlanabilir otonom sistem drone eğitimleri ile devam etmektedir. Yazılımlar aracılığı ile otonom uçuş yapabilen bu araçlar FeTeMM eğitiminde gençlere algoritma yapısını öğretmek ve kodlama eğitimi vermek için kullanılmaktadır.

Otonom sistem dronlarla gençler, uygulamalı olarak, pervane, motor, ESC hız kontrol kartı, güç dağıtım kartı, gövde, otonom uçuş kontrol kartı sistemi seti, konektör seti, gerilim akım düzenleyici, kumanda ve alıcı seti ve bataryadan oluşan dron bileşenlerini tanıyarak lehim ve vidalarla bu parçaları birleştirerek kendi dronlarını yaptı ve önümüzdeki süreçte ekip olarak yaptıkları dronları uçuracaklar. Altı hafta süren otonom dron eğitimi 15 Haziran 2022’de yapılacak Dron Şenliği ile taçlandırılacak. Gençlerin kendi yaptıkları dronlarınıkare, üçgen, beşgen vb. gibi görevlerin verildiği şekiller çizerek uçuracaklar. Projeye katılan okulların öğrencileri bu okullar arası bir yarışmada ter dökeceklerdir. Verilen görevler jüri üyeleri tarafından telemetre ile izlenerek başarılı takımlar ödüllerini alacaktır.

Bakırköy Kartaltepe Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri Dron Şenliğinde oldukça iddialı

Otonom sistem dronlarının ardından akademisyen ve öğretmenler İHA1eğitici eğitimialarak liselilere ve Harbiyelilere bilgilerini aktaracaklardır. İHA1 eğitimleri ile liseliler ve Harbiyeliler dron kullanma sertifikası almış olacaklardır.

İHA1 eğitimi 0 – 25 kg tüm cihazları kapsamakta olup, 4-5 gün ve toplam 32 saatten oluşacaktır. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından belirtilen eğitim konularını ve süreleri kapsamında eğitici eğitimi alınacaktır.

İHA1 eğitimleri yanında gençlere yarış dronu eğitimleri verilecektir. Günümüzde hemen hemen bütün drone yarışları FPV (First PersonView – Birinci Kişi Görüşü) sistemleri kullanılarak yapılmaktadır. FPV sistemi, pilotların sanki dronunkokpitinde oturuyormuş gibi, drone üzerine eklenmiş bir kamera ile birinci kişi görüşü ile kontrol etmesi anlamına gelmektedir.

Drone yarışları, pilotlar yönetiminde, genellikle dört pervaneli drone’ların özel olarak hazırlandığı üç boyutlu kulvarlarda, saatte yaklaşık 200 kilometreye varan hızlarla yarıştırıldığı yeni bir spor dalıdır. Önceden sadece hobi amacıyla tercih edilen insansız hava araçları günümüzde yeni bir spor dalı haline gelmiştir. Bu alandaki sporcular yurtiçi ve yurt dışındaki üniversitelerden burs alabilme şansını yakalamaktadırlar.

Gençler Dron ve kumanda bağlantısını yaptılarUçurmaya Az Kaldı!!!Gençler İha Bölgesi Projesi Kapsamında DronumuzunOtopilot Bağlantısını Yaptılar

Eğitimlerden sonra gençlerimizin bu heyecan dolu, yeni spor dalında yerini almasını ve bir insansız hava aracını uçurmanın ve ulusal ve uluslararası yarışmalara katılmanın keyfini yaşıyor olmasını hedefliyoruz.

3 Ocak 2022’de başlayan ve 12 ay devam edecek proje kapsamında gençlerin öğrenmiş oldukları bilgilerine zemin hazırlamak amacıyla Bakırköy İlçesi Milli Eğitim Müdürü M. Fatih Çepni’nin destekleriyle çalışmalar devam edecek olup ayrıca inovasyon ve girişimcilik kampı da düzenlenecek.