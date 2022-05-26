Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 24
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.425,31
ALTIN
972,17
DOLAR
16,39
STERLİN
20,74
EURO
17,63
Iğdır Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Iğdır Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Kırklareli Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Kırklareli Üniversitesi Öğretim Üyesi...
İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Görevlisi alacak
İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim...
İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Osmancık Belediyesi Memur alacak
Osmancık Belediyesi Memur alacak
İş fırsatları için hemen tıkla!

BAKIRKÖY GENÇLERİNİN DRON EĞİTİM MERKEZİ VAR

Biri Milli Savunma Üniversitesi Hava Harp Okulunda diğeri Bakırköy Kartaltepe Çok Programlı Anadolu Lisesi’nde olmak üzere iki dron atölyesi açıldı. Bakırköy’deki diğer liselerden de bu faaliyete katılanlar oldu.

26 Mayıs 2022 Perşembe 12:06
BAKIRKÖY GENÇLERİNİN DRON EĞİTİM MERKEZİ VAR

Bakırköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Milli Savunma Üniversitesi Hava Harp Okulu iş birliğinde hazırlanan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda İstanbul Kalkınma Ajansı desteği ile hayata geçen bir proje var. Adı: Gençler İHA Bölgesi Disiplinler arası Öğrenme ve Girişimcilik Modeli Projesi”. Bu projenin dron atölye açılışı ve proje tanıtım toplantısı Kartaltepe Çok Programlı Anadolu Lisesindeyapıldı. Toplantıya Milli Savunma Üniversitesi Hava Harp Okulu yetkilileri ve Bakırköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Sayın Muhammet Fatih Çepni, İlçe Milli Eğitim şube müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Proje, İHA teknolojisini fen bilimleri, teknoloji, mühendislik ve matematik disiplinleri arasında ilişki kurarak öğrenmenin bütüncül bir yaklaşım ile gerçekleştirilmesini sağlayan kısacaFeTeMM(Fen, Teknoloji, Matematik ve Mühendislik) öğrenimine ve 21.yy becerilerinin geliştirilmesine entegre ederek, gençlere okul dışı faaliyetleri kapsamında, öğrendiklerini uygulayabilecekleri, anlamlaştırabilecekleri ve ürüne dönüştürebilecekleri fırsatlar sunabilmeyi proje odaklı, öğrenci merkezli, yenilikçi ve bilimsel sürdürülebilir bir eğitim modelinin geliştirilmesini ve uygulanmasını sağlamayı hedeflemektedir.

Bakırköy Kartaltepe Çok Programlı Anadolu Lisesi’nde dron eğitimi çalışmaları sürerken

Proje kapsamında biri Milli Savunma Üniversitesi Hava Harp Okulunda diğeri Kartaltepe Çok Programlı Anadolu Lisesi’nde olmak üzere iki dron atölyesi açıldı.Ataköy Cumhuriyet Anadolu Lisesi, Hasan Polatkan Anadolu Lisesi, Bakırköy Anadolu İmam Hatip Lisesi, Florya Tevfik Ercan Lisesi, Yeşilköy Anadolu Lisesi okullarından havacılığa ilgisi olan 20 öğrenci ve 5 öğretmen, Milli Savunma Üniversitesi Hava Harp Okulu Uzay ve Havacılık ve Elektronik Mühendisliği bölümlerinden 14 Harbiyeli ve 4 akademisyen pilot projeye katıldı.Proje kapsamında genel havacılık teorik eğitimleri, otonom dron eğitimleri, insansız hava aracı eğitimleri, görüntüleme dron eğitimleri ve yarış dronu eğitimlerini içeren bir müfredat hazırlandı. Hazırlanan müfredat eğitim çeşitliliği açısından Türkiye’de bir ilktir.

Bakırköy İlçe Milli Eğitim Müdürü M. Fatih Çepni dron projeleri için bizzat öğrenciler ile çalışmaktan büyük keyif aldığını söylemektedir

Gençler eğitimlere okul dışı faaliyet olarak haftanın bir günü üç saat olarak katılmaktadırlar. Genel Havacılık teorik eğitimleri 10 hafta sürdü. Eğitimler,dronların eğitim alanında en çok kullanılan kodlanabilir otonom sistem drone eğitimleri ile devam etmektedir. Yazılımlar aracılığı ile otonom uçuş yapabilen bu araçlar FeTeMM eğitiminde gençlere algoritma yapısını öğretmek ve kodlama eğitimi vermek için kullanılmaktadır.

Otonom sistem dronlarla gençler, uygulamalı olarak, pervane, motor, ESC hız kontrol kartı, güç dağıtım kartı, gövde, otonom uçuş kontrol kartı sistemi seti, konektör seti, gerilim akım düzenleyici, kumanda ve alıcı seti ve bataryadan oluşan dron bileşenlerini tanıyarak lehim ve vidalarla bu parçaları birleştirerek kendi dronlarını yaptı ve önümüzdeki süreçte ekip olarak yaptıkları dronları uçuracaklar. Altı hafta süren otonom dron eğitimi 15 Haziran 2022’de yapılacak Dron Şenliği ile taçlandırılacak. Gençlerin kendi yaptıkları dronlarınıkare, üçgen, beşgen vb. gibi görevlerin verildiği şekiller çizerek uçuracaklar. Projeye katılan okulların öğrencileri bu okullar arası bir yarışmada ter dökeceklerdir. Verilen görevler jüri üyeleri tarafından telemetre ile izlenerek başarılı takımlar ödüllerini alacaktır.

Bakırköy Kartaltepe Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri Dron Şenliğinde oldukça iddialı

Otonom sistem dronlarının ardından akademisyen ve öğretmenler İHA1eğitici eğitimialarak liselilere ve Harbiyelilere bilgilerini aktaracaklardır. İHA1 eğitimleri ile liseliler ve Harbiyeliler dron kullanma sertifikası almış olacaklardır.

İHA1 eğitimi 0 – 25 kg tüm cihazları kapsamakta olup, 4-5 gün ve toplam 32 saatten oluşacaktır. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından belirtilen eğitim konularını ve süreleri kapsamında eğitici eğitimi alınacaktır.

İHA1 eğitimleri yanında gençlere yarış dronu eğitimleri verilecektir. Günümüzde hemen hemen bütün drone yarışları FPV (First PersonView – Birinci Kişi Görüşü) sistemleri kullanılarak yapılmaktadır. FPV sistemi, pilotların sanki dronunkokpitinde oturuyormuş gibi, drone üzerine eklenmiş bir kamera ile birinci kişi görüşü ile kontrol etmesi anlamına gelmektedir.

Drone yarışları, pilotlar yönetiminde, genellikle dört pervaneli drone’ların özel olarak hazırlandığı üç boyutlu kulvarlarda, saatte yaklaşık 200 kilometreye varan hızlarla yarıştırıldığı yeni bir spor dalıdır. Önceden sadece hobi amacıyla tercih edilen insansız hava araçları günümüzde yeni bir spor dalı haline gelmiştir. Bu alandaki sporcular yurtiçi ve yurt dışındaki üniversitelerden burs alabilme şansını yakalamaktadırlar.

Gençler Dron ve kumanda bağlantısını yaptılarUçurmaya Az Kaldı!!!Gençler İha Bölgesi Projesi Kapsamında DronumuzunOtopilot Bağlantısını Yaptılar

Eğitimlerden sonra gençlerimizin bu heyecan dolu, yeni spor dalında yerini almasını ve bir insansız hava aracını uçurmanın ve ulusal ve uluslararası yarışmalara katılmanın keyfini yaşıyor olmasını hedefliyoruz.

3 Ocak 2022’de başlayan ve 12 ay devam edecek proje kapsamında gençlerin öğrenmiş oldukları bilgilerine zemin hazırlamak amacıyla Bakırköy İlçesi Milli Eğitim Müdürü M. Fatih Çepni’nin destekleriyle çalışmalar devam edecek olup ayrıca inovasyon ve girişimcilik kampı da düzenlenecek.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Bakırköy Kartaltepe Çok Programlı Anadolu Lisesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye’deki Sivil Toplum Örgütlerinden BM Komiseri’ne Çağrı: HAKSIZLIKLAR KARŞISINDA SESSİZ KALMA
Türkiye’deki Sivil Toplum Örgütlerinden BM Komiseri’ne Çağrı: HAKSIZLIKLAR KARŞISINDA SESSİZ KALMA
Ekolojik tarım buluşması İstanbul’da 
Ekolojik tarım buluşması İstanbul’da 
Bakan Karaismailoğlu: Türksat 6A'yı uzaya göndermek için yoğun çaba içindeyiz
Bakan Karaismailoğlu: Türksat 6A'yı uzaya göndermek için yoğun çaba içindeyiz
Kurtaran-2022 Tatbikatı'nda basın safhası başladı
Kurtaran-2022 Tatbikatı'nda basın safhası başladı
Liseli gençler, gelecek için umut veriyor
Liseli gençler, gelecek için umut veriyor
Medeni Berk İlkokulu'ndan büyük başarı
Medeni Berk İlkokulu'ndan büyük başarı
İbni Sina Ortaokulu’ndan Büyük Başarı
İbni Sina Ortaokulu’ndan Büyük Başarı
Bakırköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden ilk yardım eğitimi seferberliği
Bakırköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden ilk yardım eğitimi seferberliği
Bakırköy Gazi Ortaokulu’nda gençlerin resim sergisi
Bakırköy Gazi Ortaokulu’nda gençlerin resim sergisi

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi