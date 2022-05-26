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Bakırköy Gazi Ortaokulu’nda gençlerin resim sergisi

Liselere giriş için son hazırlıklarını yapan ve hayatlarının en önemli sınavlarından birini yaşayacak olan öğrenciler, hem stres atmak hem de becerilerini ortaya koymak amacıyla Resim öğretmenlerinin önerisiyle resim yaparak stres attılar. Resimler güzel olunca da sergilemeye başladılar.

26 Mayıs 2022 Perşembe 12:09
Bakırköy Gazi Ortaokulu’nda gençlerin resim sergisi

Okulun tek Görsel Sanatlar Öğretmeni olan Arzu Yetkin, yedinci ve sekizinci sınıfların derslerine girerken öğrencileri hem derse motive etmek hem de el becerilerini artırmak için verdiği eğitimler sonucunda öğrenciler eğitimlerden aldıklarını başaruı ile ortaya koydular. Yedinci sınıf öğrencilerinin şimdiden sınav heyecanı içerisinde olması ve sekizinci sınıf öğrencilerinin sınavına sadece günler kalması ve ailelerinin onlardan beklentilerinin çok olması öğrencileri aşırı strese sokmuştu. Arzu öğretmen ise öğrencilerinin streslerini azaltmak ve morallerini artırmak için becerilerini sergiye dönüştürdü. Öğrenciler emeklerinin karşılığını sergide beğenilmek suretiyle aldılar.

Öğrencilerin resimleri veliler ve öğrenciler tarafından büyük ilgi görünce sergi süresi üç günden iki haftaya çıkartıldı. Önümüzdeki hafta da resim sergisi ziyaretçilerini bekliyor. Bu kez sadece öğrenci ve veliler değil Milli Eğitim camiası ve çevre halk tarafından da ziyaret edilmesi öğrencilere büyük moral verecek.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Bakırköy Gazi Ortaokulu
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