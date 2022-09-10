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Bakanlıktan yaşlılara 'güvenli internet kullanımı' eğitimi

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 'Yaşlılara Yönelik Dijital ve Finansal Okuryazarlık' eğitimleri kapsamında 1514 yaşlıya; güvenli internet kullanımı, internet ile telefon üzerinden dolandırıcılığa karşı ve internet alışverişinde dikkat edilmesi gerekenler konusunda eğitimler verdi.

10 Eylül 2022 Cumartesi 13:28
Bakanlıktan yaşlılara 'güvenli internet kullanımı' eğitimi

ANKARA, (DHA)

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, güncel ve teknolojik gelişmelerle her türlü ihtiyacın çevrim içi yollarla sağlanmasıyla beraber 'Yaşlılarda Dijital ve Finansal Okuryazarlık' eğitimleri çalışmalarına hız verdi. Bakanlık önce yaşlıların finansal ve dijital okuryazarlığının artırılması amacıyla cep telefonu ve bilgisayar kullanımı ile genel anlamda dijital ve finansal okuryazarlık yetkinliklerinin ölçülmesi için anket çalışması yaptı. Bölgesel temsiliyet dikkate alınarak Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Malatya, Samsun ve Gaziantep illerindeki toplam 3 bin 645 yaşlıyla Şubat 2021'de yapılan çalışma sonucu cep telefonu olan ve kullanmayı bilen yaşlıların oranının, tüm illerde yüksek oranda olduğu tespit edildi. Bilgisayar kullanımı bilgisinin ise tüm illerde düşük oranda olduğu ortaya çıktı. Cep telefonu ve genel dijital finansal kategorisinde en yüksek oranda olumlu cevap veren il Antalya, bilgisayar kullanımında olumlu cevap veren il İzmir olurken, olumsuz cevapların en yüksek oranda olduğu il de Gaziantep oldu.

Anket sonucunda cep telefonundan ve bilgisayardan alışveriş, bankacılık, fatura ödeme gibi işlemlerin bilinme oranı ile genel dijital ve finansal bilgi kategorisindeki e-Devlet şifresi, HES kodu alma, e-Nabız, hastane randevu sistemlerini kullanabilme bilgisinin tüm illerde düşük oranda olduğu belirlendi. Mal varlığını ve borçlarını bilme, maaşını kendisi çekebilme, bağlı olduğu sosyal güvence sistemi bilgisinin ise tüm illerde yüksek olduğu saptandı. Daha sonra ankette alınan cevaplara göre eğitim ihtiyaç analizi yapılarak, yaşlıların dijital ve finansal okuryazarlık yetkinliklerine yönelik eğitim programlarının içeriği hazırlandı. 

Eğitimler, ilk olarak pilot il seçilen İstanbul'daki 5 huzurevinde Kasım 2021'de başladı. Daha sonra geliştirilen programlarla Nisan 2022'de hız verilen eğitimler kapsamında bugüne kadar 34 ildeki huzurevi ve çeşitli merkezlerde toplam 1514 yaşlıya 'Dijital ve Finansal Okuryazarlık Eğitimi' verildi. Eğitimlerde yaşlılar dijital ve finansal okuryazarlık çerçevesinin alt başlıklarında birikimin değerlendirilmesi, güvenli internet kullanımı, internet ve telefon üzerinden yapılan dolandırıcılık, internet alışverişinde dikkat edilmesi gerekilenler, kredi kartı kullanma ve kredi kullanma gibi hususlarda bilgilendirildi. Kuruluş sakinlerinin gönüllü olarak katıldığı eğitimlerin yıl boyunca yaygınlaştırılarak sürdürülmesi planlanıyor.

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