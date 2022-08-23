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Bakanlıktan, SGK'yı zarara uğratan işlemlerle ilgili suç duyurusu

23 Ağustos 2022 Salı 15:32
Bakanlıktan, SGK'yı zarara uğratan işlemlerle ilgili suç duyurusu

ANKARA - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 'ilaç ve tıbbi cihaz soruşturması' kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu'nu (SGK) zarara uğratan işlemlerle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bakanlığımız tarafından sürdürülen ilaç ve tıbbi cihaz soruşturması sonucu SGK'da kamuyu zarara uğratan işlemler ile ilgili kurum müfettişlerimiz gerekli tespitleri yapmış ve ilgililer hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur. Kamu kaynaklarına zarar veren uygulamalara, usulsüzlüğe ve yolsuzluğa müsamaha gösterilmeyeceğini kamuoyuyla paylaşıyoruz" ifadelerine yer verildi. 

DHA

Son Güncelleme: 23.08.2022 15:55
Anahtar Kelimeler:
SGKSuç DuyurusuBakanlık
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