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Bakanlık, taklit ve tağşiş yapan 91 firmaya ait 113 parti ürünü açıkladı

Tarım ve Orman Bakanlığı'nca, taklit, tağşiş yapıldığı veya ilaç etken maddesi ilave edildiği tespit edilen toplam 91 firmaya ait 113 parti ürün kamuoyuyla paylaşıldı. Bakan Bekir Pakdemirli, "91 firmaya ait 113 parti ürünü daha ifşa ediyoruz. Taklit ve tağşişe göz açtırmıyoruz" dedi.

15 Eylül 2020 Salı 11:50
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Bakanlık, taklit ve tağşiş yapan 91 firmaya ait 113 parti ürünü açıkladı

ANKARA - Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın vatandaşın sağlığını korumaya, gıdada taklit ve tağşiş yapanlara göz açtırmamaya devam ettiği bildirildi. Bu kapsamda, taklit, tağşiş yapıldığı veya ilaç etken maddesi ilave edildiği tespit edilen toplam 91 firmaya ait 113 parti ürünün, Bakanlığın Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü internet sitesinde kamuoyunun bilgisine sunulduğu kaydedildi.

'TAKLİT VE TAĞŞİŞE GÖZ AÇTIRMIYORUZ'

Bakan Pakdemirli, vatandaşın sağlığı söz konusu olunca kimsenin gözünün yaşına bakmayacaklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"91 firmaya ait 113 parti ürünü daha ifşa ediyoruz. Taklit ve tağşişe göz açtırmıyoruz. Ülkemizde gıda güvenilirliğinin sağlanması, gıdalarda taklit ve tağşişin önlenmesi, kişilerin sağlığının ve tüketici menfaatlerinin korunması ile sektörde haksız rekabetin engellenmesi amacıyla gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemelerin üretim, işleme ve dağıtımının tüm aşamalarında resmi kontrol faaliyetlerini Bakanlık olarak büyük bir titizlikle yürütüyoruz. Her zaman söylediğim gibi en etkin denetimci vatandaşımızdır. Söz konusu uygunsuzlukların tespit edilmesinde; Bakanlığımızca yürütülen denetimlerin yanında, tüketiciler tarafından yapılan ihbar, şikâyet, Cimer ve Alo 174 Gıda Hattı başvuruları neticesinde gerçekleştirilen denetimlerin de büyük payı olduğu açıktır. Bu bakımdan tüketicilerin bu başvurularını sürdürmeleri, halkımızın sağlığının korunması yönündeki çalışmalarımız için büyük önem taşımaktadır. Bir usulsüzlük gördükleri anda vatandaşlarımızın Alo 174 Gıda İhbar Hattı ve 0501 174 0 174 numaralı WhatsApp Gıda İhbar Hattı aracılığı ile bize ulaşmalarını, şikayetlerini iletmelerini rica ediyorum."

ÇOĞUNLUĞU ZEYTİNYAĞI

Öte yandan, taklit ve tağşiş yaptığı belirlenen işletmeler ve ürünlerinin parti numaraları 'https://www.tarimorman.gov.tr/GKGM/Duyuru/411/Kamuoyuna-Duyurulur' sayfasında paylaşıldı. Ürünler arasında çoğunluğu zeytinyağı olmak üzere çikolata, tulum peyniri, yoğurt, tereyağı ve sucuk gibi ürünler yer alıyor. Ayrıca, son yapılan ifşa ile beraber,  2012 yılından bu yana 1609 firmaya ait 3 bin 605 parti ürün tüketicilerin bilgisine sunuldu.




DHA

Anahtar Kelimeler:
Tarım Ve Orman BakanlığıTaklit Ve Tağşiş Yapan
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