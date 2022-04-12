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Bakanlar Çavuşoğlu ve Ersoy, TÜRKSOY'da devir teslim törenine katıldı

12 Nisan 2022 Salı 14:35
Bakanlar Çavuşoğlu ve Ersoy, TÜRKSOY'da devir teslim törenine katıldı

ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı'nda (TÜRKSOY) genel sekreterlik görevinin devir teslim törenine katıldı.

TÜRKSOY eski Genel Sekreteri Dusen Kaseinov, düzenlenen törenle görevi Sultan Raev'e devretti. Törende konuşan Bakan Çavuşoğlu, TÜRKSOY'un Türk dünyasını yeniden birbirine kenetlediğini belirterek, "Kardeşlik bağlarımızı pekiştiriyor. Kadim kültür ve medeniyetimizin gelecek kuşaklara aktarıyor. Türk kültür ve medeniyetini tüm dünyaya tanıtıyor. Genel sekreterlik görevini 2008 yılından bu yana başarıyla yürüten Sayın Dusen Kaseinov bugün bayrağı bir başka deneyimli kardeşimize devrediyor" dedi.

Kaseinov’un Türk dünyasına çok değerli hizmetleri olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, yeni Genel Sekreter Raev'i de tebrik ederek, çıtayı daha yukarı taşımasında kendisine desteklerinin sonsuz olduğunu söyledi.

Bakan Ersoy ise 29 yıllı geride bırakan TÜRKSOY'un büyük bir çınar olma yolunda çok büyük adımlar attığını vurgulayarak, "İnşallah ileride bu kültürel faaliyetlerimiz çok daha büyük sinerjiye, çok daha büyük güçlere doğru bize ilham verecek. Önemli olan gelecek kuşaklara Türk kültürünü, halklarımıza bu kültürü daimi bir şekilde aktarmak. Bunlar bizler için çok çok kıymetli" dedi. 

Konuşmaların ardından Eski Genel Sekreter Kaseinov, yeni Genel Sekreter Raev'e Türk yöresel elbisesi çapan hediye etti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TÜRKSOYDevir Teslim TöreniDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
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