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Bakanı Soylu, Siirt'te güvenlik toplantısına katıldı

08 Ekim 2021 Cuma 13:59
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Bakanı Soylu, Siirt'te güvenlik toplantısına katıldı

SİİRTİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Siirt’te güvenlik toplantısına katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve beraberindekiler Siirt Atatürk Havaalanı'ndaki karşılamanın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'ne geldi. Şeref defterini imzalayan Soylu, burada güvenlik toplantısına katıldı. Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Hüseyin Kurtoğlu, Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, ilçe kaymakamları, emniyet ve jandarma birimlerinin katıldığı güvenlik toplantısında, bölgede devam eden Eren operasyonlarıyla ilgili Bakan Soylu’ya brifing verildiği öğrenildi. Güvenlik toplantısı basına kapalı olarak devam etti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanı Süleyman SoyluSiirt
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