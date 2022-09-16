Bakan Yanık: Türkiye'nin sosyal panoramasını ortaya çıkaracağız

ANKARA - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Türkiye aile yapısı araştırması 2021 itibarıyla saha ve ilk analiz kısmı bitti, şu anda ileri analiz kısmını sürdürüyoruz. Ergen profili, üniversite gençliği profili, boşanma nedenleriyle ilgili araştırmalarımız ve kadına yönelik şiddetin sebepleriyle ilgili araştırmalarımız da devam ediyor. 2022 yılı sonu itibarıyla bunların da tamamlanmasıyla çok önemli bir Türkiye’nin sosyal panoramasını ortaya çıkaracağımıza inanıyorum" dedi.



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, 'Akademi Buluşmaları 3: Aile' etkinliğine katıldı. Akademisyenlerin de yer aldığı toplantıda; ailenin geçmişi ve bugünü, ailelere, çocuklara, yaşlılara, kadınlara ve engelli bireylere yapılan yardımlar üzerinde duruldu. Bakan Yanık, ailenin, yapısı ve işlevleri bakımından alternatifi bulunmayan kurum olduğuna değinerek "Onu bu kadar özel ve önemli kılan sebeplerden birisinin bu olduğu kanaatindeyim, alternatifi yok. Ailenin kişiye sağladığı psikolojik destek ve kaynaklar başka herhangi bir kurum tarafından ikame edilemez. Ailenin fertlerine sunduğu değerler manzumesi, birliktelik duygusu, bireyin hayat mücadelesinde yol gösterici olması bakımından son derece önemli. Hayatımızın ileride nasıl şekilleneceği de ilk etapta aile ocağında belirlenir. Toplum içerisinde sağlıklı ilişkiler kurmamızı sağlayan da yine burada öğrendiklerimiz, ailemizden aldığımız tecrübelerdir. Bu haliyle aile, hem ilk sosyal çevremiz hem de dünya ile tanıştığımız ilk duraktır. Aile kurumunda yaşanacak zafiyetin topluma ve haliyle bireye sirayet etmemesi mümkün değildir" diye konuştu.



'AİLE DANIŞMANLIĞI HİZMETİ VERİYORUZ'



'Aile Eğitim Programı' kapsamında 2013'ten bu yana 2,9 milyon vatandaşa eğitim sağlandığını aktaran Yanık, "Evliliğin sürdürülmesinde, çocukların yetiştirilmesinde yaşanan muhtemel sorunların çözümüne katkı sağlamak için ise ayrıca aile danışmanlığı hizmeti veriyoruz. 'Aile Eğitim Programı' daha kapsayıcı, daha bütünlüklü bir program. Genel bir program ama evlilikte sorun varsa ebeveynin yaşadığı problemler varsa bunların çözümüne katkıda bulunmak üzere ayrıca aile danışmanlığı hizmeti sağlıyoruz" dedi.



Talep odaklı hizmet arzını, arz odaklı hizmet sunumuna dönüştürdüklerini söyleyen Yanık, "Hizmete ihtiyacı olan vatandaşlarımız artık devletten hizmet alabilmek için kapı kapı gezmiyor bilakis biz devlet olarak onların hanelerine gidiyor ve ilgili sosyal hizmet modelini onlar için tasarlıyor ve kendilerine ulaştırıyoruz. 'Aile Sosyal Destek Programı'mız yani kısaca ASDEP kapsamında alanında uzman personellerimizle vatandaşlarımıza ulaşıyoruz. ASDEP personelimiz sahada düzenli olarak hane ziyaretleri yapıyor. Bu ziyaretler ile ihtiyaç tespitinde bulunuyor, vatandaşlarımızı durumlarına uygun hizmetlere yönlendiriyor, bir nevi rehberlik ve danışmanlık hizmeti sağlamış oluyoruz" diye konuştu.



'TÜRKİYE AİLE YAPISI ARAŞTIRMASI BİTTİ'



Bakan Yanık, ihtiyaçların doğru tespiti ve isabetli strateji için araştırma ve geliştirme faaliyetlerini çok önemli gördüklerini vurgulayarak, "Bu kapsamda Türkiye Aile Yapısı Araştırması, Türkiye Ergen Profili Araştırması, Türkiye Üniversite Gençliği Profil Araştırması ve Türkiye Boşanma Nedenleri Araştırması gibi periyodik araştırmalar yapıyoruz. Bunun yanında kadına yönelik şiddetin sebepleriyle alakalı araştırmalarımız da periyodik araştırmalarımızdan birisi. Bu araştırmaların verilerinden hareketle mevcut politikalarımızı gözden geçiriyor, yeni modeller geliştirip yeni politikalar üretiyoruz. Türkiye aile yapısı araştırması 2021 itibarıyla saha ve ilk analiz kısmı bitti, şu anda ileri analiz kısmını sürdürüyoruz. Ergen profili, üniversite gençliği profili, boşanma nedenleriyle ilgili araştırmalarımız ve kadına yönelik şiddetin sebepleriyle ilgili araştırmalarımız da devam ediyor. 2022 yılı sonu itibarıyla bunların da tamamlanmasıyla çok önemli bir Türkiye’nin sosyal panoramasını ortaya çıkaracağımıza inanıyorum. Buradan da hem hizmetlerimizin güncellenmesi, yenilenmesi hem de yeni hizmet başlıklarının ortaya çıkması veya belki değiştirmemiz; düzeltmemiz gereken hizmet başlıklarının ortaya çıkarılması anlamında çok önemli bir veri seti ortaya çıkarılacağına inanıyorum" dedi.