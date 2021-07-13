Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 30
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1344.18
ALTIN
502.84
DOLAR
8.6140
STERLİN
11.9161
EURO
10.1829
Silivri Belediyesi'nden kiralık gayrimenkuller 
Silivri Belediyesi'nden kiralık gayrimenkuller 
Hazineye ait 378 adet taşınmazın ihalesi yapılacak 
Hazineye ait 378 adet...
Ankara Ulus'ta 200 adet dükkan ihaleyle kiraya verilecek
Ankara Ulus'ta 200 adet...
200 Erkek Öğrenci Alınacak
200 Erkek Öğrenci Alınacak
TENMAK 20 sürekli işçi alıyor 
TENMAK 20 sürekli işçi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Bakan Yanık: Evde bakım yardımını bayram öncesi hesaplara yatırıyoruz

13 Temmuz 2021 Salı 10:33
9 Okunma
Bakan Yanık: Evde bakım yardımını bayram öncesi hesaplara yatırıyoruz

ANKARA - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlara ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla yapılan evde bakım yardımı ödemelerinin Kurban Bayramı'ndan önce gerçekleştirileceğini açıkladı.

Bakan Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, yaşamlarını kendi başlarına sürdüremeyen, ailesi yanında bakımı mümkün olmayan engelli vatandaşlara kuruluşlarda bakım hizmeti sunduklarını, aileleri yanında kalan engellilere ise gündüz bakım hizmeti, evde bakım yardımı gibi hizmet modelleriyle destek olduklarını belirtti.

Bakıma ihtiyacı olan engelli bireylerin aileleri yanında desteklenmelerinin öncelikli hedeflerinden biri olduğunu kaydeden Bakan Yanık, "Engelli vatandaşlarımıza yönelik politikalarımızı aile odaklı sosyal hizmet vizyonumuz doğrultusunda geliştiriyoruz. Evde bakım yardımı ile bakıma ihtiyaç duyan ağır engelli yakını olan ve bakımını üstlendiği için çalışamayan vatandaşlarımızı da destekliyoruz. Şu an yarım milyonu aşkın vatandaşımıza evde bakım yardımı veriyoruz" dedi.

Haziran ayı evde bakım yardımı ödemelerinin Kurban Bayramı'na denk geldiğini anımsatan Bakan Yanık, bayram öncesi ihtiyaç sahibi aileleri desteklemek amacıyla ödeme tarihini öne çektiklerini belirterek, "Evde Bakım Yardımı ödemelerini hesaplara yatırmaya başladık" dedi.

Bakan Yanık, evde bakım yardımı ödemeleri kapsamında temmuz ayında 893,1 milyon TL ödeme yapılacağını kaydetti. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya YanıkBakıma Ihtiyacı Olan Engelli VatandaşlarEkonomik Destek
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ömer Halisdemir’in kabrine ziyaretçi akını
Ömer Halisdemir’in kabrine ziyaretçi akını
Bakan Gül, Medeniyet Derneği'nin açılışını yaptı
Bakan Gül, Medeniyet Derneği'nin açılışını yaptı
Prof. Dr. Seyithan Deliduman: Suç işleyenler arasında ünlülerde var!
Prof. Dr. Seyithan Deliduman: Suç işleyenler arasında ünlülerde var!
15 Temmuz'u buza işliyorlar
15 Temmuz'u buza işliyorlar
'Tosuncuk'un avukatları: Müvekkilimiz kendi isteğiyle teslim oldu
'Tosuncuk'un avukatları: Müvekkilimiz kendi isteğiyle teslim oldu
Silivri Belediyesi'nden kiralık gayrimenkuller 
Silivri Belediyesi'nden kiralık gayrimenkuller 
Çanakkale Valiliği'nden koronavirüs tedbirlerine uyulması konusunda uyarı
Çanakkale Valiliği'nden koronavirüs tedbirlerine uyulması konusunda uyarı
Çankırılı 15 Temmuz şehitlerinin kabrinden alınan toprak, Halisdemir'in mezarına götürülüyor
Çankırılı 15 Temmuz şehitlerinin kabrinden alınan toprak, Halisdemir'in mezarına götürülüyor
Pınar Gültekin’in katil zanlısı, hakim karşısında
Pınar Gültekin’in katil zanlısı, hakim karşısında

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma