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Bakan Yanık: Bu millet terörün yaptığını yanına koymaz

14 Kasım 2022 Pazartesi 17:02
Bakan Yanık: Bu millet terörün yaptığını yanına koymaz

ADANA - İstiklal Caddesi'ndeki bombalı terör saldırısında hayatını kaybeden Yusuf Meydan ile kızı Ecrin’in cenazesine katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, açıklamalarda bulundu. Bakan Yanık, "Israrla şunu ifade ediyoruz. Bu meselede öncekilerde olduğu gibi sonuna kadar failler, faillerin arkasındaki iş birlikleri, iştirakler, kim varsa, şehitlerimizin kanını yerde koymayacak şekilde gereği yapılacak. Failler yakalandı, yakalanacak. Başkaları da varsa adalet önüne çıkarılacak. Hesap sorulacak, bunu öncelikle ifade etmek istiyorum. Yusuf kardeşimiz bizim aynı zamanda çalışma arkadaşımızdı. Ecrin, 9 yaşında cıvıl cıvıl çok akıllı bir çocuktu. Hakikaten üzüntümü tarif etmekte zorlanıyorum. Ailesine başsağlığı diliyorum. Biz olayı öğrendiğimiz andan, daha doğrusu olayın hemen akabinden itibaren İstanbul'da arkadaşlarımız hızlıca organize olduk ve psiko-sosyal destek hizmetlerine bütün hastanelerde, yaralılarımızın olduğu her yerde hem yaralılarımıza hem şehitlerimizin ailelerine hızlıca psiko-sosyal destek hizmetlerimize ilk dakikadan itibaren başladık. Devamında halihazırda arkadaşlarımız süreci takip ediyorlar. Yaralılarımız taburcu olan arkadaşlarımıza hizmetlerimizi sürdürmeye devam ediyoruz. Bugün burada Ecrin'in ve Yusuf kardeşimizin defnine katılmak, ailelerine taziyelerimizi, üzüntülerimizi bildirmek için buradayız. Hakikaten duygularımı ifade etmekte güçlük çekiyorum. Çok üzgünüm. Gayet tabi ki şehitlerimiz ve aileleri için yaralılarımız için elimizden gelen her şeyi yapacağız, yapıyoruz. Devletimizin bütün birimleri içinde bakanlığımız da dahil olmak üzere elimizden geleni yapıyoruz. Ama terörün bu yaptığını da yanına bu millet koymaz, koymadı bugüne kadar. Bundan sonra koymayacaktır. Bunu özellikle ifade etmek istiyorum" dedi.

'BU OYUNLARIN DA ÜSTESİNDEN GELİRİZ'

Türkiye'yi terörle terbiye etmeye çalışanların bugüne kadar sonuç alamadıklarını söyleyen Bakan Yanık, sözlerini şöyle tamamladı:

“Bundan sonra da alamayacaklar. Türkiye terörle terbiye edilemeyecek kadar büyük güçlü ve tarihsel birikimi olan, müktesebatı olan bir ülkedir. Allah'ın izniyle biz milletimizle beraber bütün bu oyunların da üstesinden bugüne kadar olduğu gibi geliriz. Milletimiz müsterih olsun, acımız çok taze ve derin. Devletimizin bütün kademeleri, bütün unsurları görevinin başında ve hızlıca nitekim faillerden önemli bir kısmı ana fail olmak üzere yakalandı ve adaletin önüne çıkarılacak. Çok üzgünüm, bunu bir kez daha söylemek istiyorum. Çok ağır bir acı. Yusuf'un çalışma arkadaşımız olması bizi biraz daha doğrusu acımızı katladı. Hepsinin Allah şehadetlerini kabul etsin. Mekanlarını cennet etsin. Ailelerine milletimize sabırlar versin. Başımız sağ olsun." 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık
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