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Bakan Yanık, 15 Temmuz şehitleri için ağaç dikti

06 Temmuz 2022 Çarşamba 15:00
Bakan Yanık, 15 Temmuz şehitleri için ağaç dikti

ANKARA - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Ankara'da düzenlenen törenle 15 Temmuz şehitleri adına ağaç dikti.

Bakan Yanık, Ankara Bulvarı'ndaki 15 Temmuz Şehitler Ormanı'nda düzenlenen '15 Temmuz Şehitleri Adına Ağaç Dikim Töreni'ne katıldı. Törende Bakan Yanık’ın yanı sıra Bakan Yardımcısı Fatma Öncü, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, genel müdürler ve çok sayıda şehit ailesi ile gaziler yer aldı. Burada konuşan Bakan Yanık, "Bizim tarihimiz, en başından bugüne kadar bütün aşamalarıyla bir kahramanlık destanı içerir. Her noktasında dönem dönem kahramanlık destanları yazılan bir tarihe sahibiz. Ben bu milletin evladı olmaktan her zaman gurur duydum ama 15 Temmuz gecesi bir kez daha gurur duydum. 15 Temmuz, kahramanlık destanlarının çok uzakta olmadığını, gerektiğinde yeniden kuvveden fiile çıkacağını bize bir kez daha göstermiş oldu" dedi.

Bakan Yanık, sadece 15 Temmuz değil 15 Temmuz sonrasındaki 'demokrasi nöbetleri'nin de destanın parçası olduğunu dile getirerek, "O günden bugüne hala hatıralarımızda yer tutan anıları hepimiz hatırlıyoruz. 15 Temmuz bize tarihten biriktirdiğimiz ve kuşaktan kuşağa, kulaktan kulağa aktardığımız destanların aslında ne kadar hepimizin ruhunda, genetik kodlarında yaşadığını göstermiş oldu. Bir ağaç dikerek aynı zamanda bir yere mühür vurursunuz dolayısıyla bugün biz sizlerle şehitlerimizin, gazilerimizin adlarını, o tarih sayfalarına hiç silinmemek üzere nakşetmiş olacağız. Tarım ve Orman Bakanlığı'mız ile beraber hayata geçireceğimiz bu ormanla tarihe de bizden sonraki kuşaklara da önemli bir mesaj verdiğimize inanıyoruz" diye konuştu.

Konuşmasının ardından Bakan Yanık, şehit aileleri ve gazilerle ağaç dikimine katıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz şehitleriBakan Yanık
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