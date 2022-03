Bakan Varank: 'Sanayi Doktora Programı'nı iyileştiriyoruz

İZMİR - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 'Bilişim Vadisi İzmir'in temel atma töreninde, büyük ve güçlü Türkiye hedefinin köşe taşının teknoloji olduğunu söyleyerek, "Bugün, Türkiye'nin asıl hazinesi olan insan kaynağına yönelik yeni bir müjdeyi ilan etmek istiyorum. Üretimde çalışacak derinlemesine uzmanlaşmış beyaz yakalıların üniversite-sanayi iş birliğiyle yetiştirilmesini sağlayan 'Sanayi Doktora Programı'nı iyileştiriyoruz. Doktora öğrencilerine eğitimleri süresince sağladığımız burs miktarını aylık minimum 6 bin liraya çıkartıyoruz. Bu miktar performansa göre 7 bin 500 liraya kadar çıkabilecek" dedi.



​Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla Türkiye'nin sivil teknolojiler, mobilite ve girişimcilik alanlarında küresel rekabet gücünü arttırması planlanan Bilişim Vadisi İzmir'in temel atma töreni gerçekleştirildi. Törende Bakan Varank'ın yanı sıra AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, AK Parti İzmir milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı, Mahmut Atilla Kaya, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran, Bilişim Vadisi Genel Müdürü Serdar İbrahimcioğlu, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli yer aldı.



BURS VE İSTİHDAM DESTEĞİ HEDEFİ



Bakan Varank, açılışta yaptığı konuşmada "Türkiye'yi 2053 ve 2071 hedeflerine ulaştırmak istiyorsak, teknolojiyi baş tacı etmek zorundayız. Eğer ekonomimizi büyütmek, vatandaşımızın refahını artırmak istiyorsak, bunun cevabını teknolojide aramalıyız. Bugün de Türkiye'nin asıl hazinesi insan kaynağına yönelik yeni bir müjdeyi ilan etmek istiyorum. Üretimde çalışacak, derinlemesine uzmanlaşmış beyaz yakalıların üniversite-sanayi iş birliğiyle yetiştirilmesini sağlayan 'Sanayi Doktora Programı'nı iyileştiriyoruz. Doktora öğrencilerine eğitimleri süresince sağladığımız burs miktarını aylık minimum 6 bin liraya çıkartıyoruz. Bu miktar performansa göre 7 bin 500 liraya kadar çıkabilecek. Ayrıca, burs desteğiyle beraber doktora sonrası istihdam desteği de sağlayan bu programı sürekli hale getiriyoruz. Daha önce doktora öğrencilerini çağrıyla beraber programlarımıza davet ediyorduk. Artık sadece çağrıyla değil yıl boyunca bu programa başvurular yapılabilecek" dedi.



BAŞARILARIN SİVİL ALANA TAŞINMASINA ÖNCÜLÜK EDİYOR'



Türkiye için tarihi bir ana şahitlik edildiğini ifade eden Bakan Varank, "3,5 milyon metrekarelik bir alan üzerine kurulu, ülkemizin en büyük teknokenti Bilişim Vadisi, şu anda savunma sanayisinde elde ettiğimiz başarıların sivil alana taşınmasına öncülük ediyor. Bilgi ve iletişim teknolojilerinden yazılıma, elektronikten tasarım ve oyun geliştirmeye kadar 270'ten fazla Ar-Ge firmasına ev sahipliği yapıyor. TOGG, 1000 Ar-Ge mühendisiyle faaliyetlerini Bilişim Vadisi'nde sürdürüyor. FEV uluslararası otomobil markalarının prototip ve mühendislik çalışmalarını Bilişim Vadisi'nde yapıyor. Büyütech geleceğin otonom araçlarının kullanacağı stereo kameraları Bilişim Vadisi'nde üretime hazırlıyor. Getgo, yeni nesil üç tekerlekli elektrikli araçları Bilişim Vadisi'nde geliştiriyor. ASELSAN ve HAVELSAN'ın sivil teknoloji alanındaki çalışmalarına Bilişim Vadisi ev sahipliği yapıyor. Bilişim Vadisi, Türkiye'nin yeni teknolojilerin sadece pazarı değil, bir üretim üssü olması noktasında oldukça önemli bir rol oynuyor" dedi.



'180 BİN METREKARELİK YÜZ ÖLÇÜMÜNE SAHİP OLACAK'



Bilişim Vadisi'nde 3 binin üzerinde personelin istihdam edildiğini vurgulayan Bakan Varank, "2,5 yıl önce açılışını yaptığımız Bilişim Vadisi'nde şu ana kadar 3 binin üzerinde nitelikli personel istihdam edildi. Bölgedeki nihai hedefimiz, bu rakamı 4-5 katına çıkarmak. İşte bugün temelini attığımız Bilişim Vadisi İzmir Teknoloji Üssü, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın açılışını yaptığı Bilişim Vadisi'nin İzmir'deki merkezi olacak. Bu ilave alan ülkemizin mobilite, bağlantılı teknolojiler, akıllı şehirler, siber güvenlik, tasarım ve dijital oyunlarda seviye atlamasına yardımcı olacak. İlk imzası Sayın Binali Yıldırım tarafından atılan, daha sonra Bilişim Vadisi çatısı altına alınan Bilişim Vadisi İzmir, 180 bin metrekarelik yüz ölçüme sahip olacak. 63 bin metrekare kapalı alanıyla yerli ve yabancı birçok teknoloji girişimcisine ev sahipliği yapacak. En az 6 bin araştırmacıya istihdam sağlayacak. İzmir'in parlak beyinleri, Bilişim Vadisi İzmir'den dünyaya açılacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak Türkiye'nin güçlü inovasyon ekosistemini tahkim etmek için sürekli kafa yoruyoruz, çabalıyoruz ve yeni adımlar atıyoruz. Mega teknoloji koridoruyla birbirine bağlanan Bilişim Vadisi Kocaeli ve İzmir, diğer yenilik ekosistemi bileşenleriyle birlikte Türkiye'yi teknolojide Allah'ın izniyle süper lige taşıyacak" diye konuştu.



'SAPASAĞLAM DURUYORSAK SAVUNMA SANAYİNİN PAYI BÜYÜKTÜR'



Bilim ve teknoloji ekosistemi adına oldukça değerli hale gelecek bölgenin, genç girişimcilerin hizmetine sunulacağını belirten Bakan Varank, "İnanın yaptığımız hizmetlere karşı olanlar artık neyi eleştireceğini, hangi projeyi kötüleyeceğini, hangi hizmeti hedef alacağını şaşırır oldu. Yıkmak yapmaktan kolay olduğu halde hızımıza yetişemiyorlar. Onlar 'yapamazsınız' dedikçe biz yapıyoruz. Onlar 'bitiremezsiniz' dedikçe biz bütün işlerimizi tamamlıyoruz. Bütün engellemelere, tezvirata hatta iftiraya rağmen biz yolumuza kararlılıkla devam ediyoruz. Bilişim Vadisi İzmir Teknoloji Üssü'nü de kısa sürede bitireceğiz. Uluslararası arenada tam bağımsızlık istiyorsak, milli teknoloji hamlesine sahip çıkmaktan başka çaremizin olmadığını kavramalıyız. İşte Ukrayna-Rusya savaşını görüyorsunuz. Orta Doğu'yu görüyorsunuz. Suriye'de, Irak'ta, Libya'da, Dağlık Karabağ'da neler yaşandı? Hep beraber şahitlik ettik. Etrafımız adeta kaynayan bir kazan durumunda. Eğer bugün biz bu çatışmalara, bu savaşlara rağmen sapasağlam bir şekilde, yerimizde duruyorsak bunda Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde, yerliliğini yüzde 25'lerden yüzde 75'lere taşıdığımız savunma sanayinin payı büyüktür" dedi.



'GÜÇLÜ VE MİLLİ SAVUNMA SANAYİ BAĞIMSIZ TÜRKİYE'NİN TEMİNATIDIR'



Güçlü ve milli savunma sanayisinin bağımsız Türkiye'nin teminatı olduğunu ifade eden Varank sözlerini şöyle sürdürdü:



"Son 19 yılda adeta sıfırdan inşa ettiğimiz inovasyon ekosistemi, Türkiye'yi zirveye taşıyacak asıl sermayemizdir. Bugüne kadar Türkiye'de 92 teknoloji geliştirme bölgesi, bin 565 devlet destekli Ar-Ge ve Tasarım Merkezi kuruldu. Ar-Ge yapan insan sayımız 200 bine yaklaştı. Ar-Ge harcamalarının milli gelire oranı binde beşlerden yüzde 1,09'lara yükseldi. Hamdolsun devletin verdiği desteklerin de katkısıyla, özel sektörde Ar-Ge kültürü artık yeşermeyi geçti, ağaç durumuna geldi. Yatırımların katkısıyla Türkiye, Ar-Ge altyapısı bakımından sayılı ülkeler arasında kendisine yer buluyor. Derler ki, 'Kader gayrete aşıktır. Çektiğin zahmet gün gelir rahmete dönüşür.' İşte bizim son 19 senede ilmek ilmek ördüğümüz yenilikçilik ekosistemi meyvelerini vermeye başladı. Türkiye, teknoloji tabanlı girişimler konusunda Avrupa'nın yükselen yıldızı olarak ön plana çıkıyor. Bakınız milyar dolar değerlemeye ulaşan Türk girişimlerinin sayısı 6'ya ulaştı. Türkiye'nin teknoloji markası 'Getir', 9 ülkede hizmet vermeye başladı. 'Trendyol', sıfırdan kurulup kısa sürede 10 milyar dolar değerlemeye ulaşan ilk Türk şirketi oldu. 2023 için koyduğumuz 10 unicorn'a ya da bizim tabirimizle 10 Turcorn'a sahip olma hedefine adım adım ilerliyoruz. Geçtiğimiz yıl ülkemizdeki start-up'ların aldığı yatırımlar 9,5 katına çıkarak 1,5 milyar dolara ulaştı. Müthiş bir katma değerden bahsediyoruz. Masimo var. 'Kafa topu' diye bir oyun geliştirerek İzmir'den dünya markası oldular. Şirketlerini 100 milyon doların üzerinde bir değerle dışarıya satmış oldular. Yakında yeni bir girişim başlatacaklar. Bundan 5 yıl önce deseydim ki 'Türkiye'de oyun şirketleri milyar dolar değere ulaşacak' kimse inanmazdı. Bu neticeyi 19 yılda inovasyon sistemine yaptığımız yatırımlarla elde ediyoruz."



'ÜLKEMİZİN YARINLARINA İNANCIMIZ ARTIYOR'



Teknolojik gücün ancak insan kaynağına yatırım yapmakla mümkün olduğunu söyleyen Varank, "Örneğin Türkiye'de bir yazılımcı ordusunu kurmak için adeta seferberlik ilan ettik. Deneyap Teknoloji Atölyeleri'nden 42 yazılım okuluna, TÜBİTAK Fen Lisesi'nden TEKNOFEST'e, gençleri her alanda bilime ve yeni teknolojilere hazırlıyoruz. Bütün bu adımlar bizleri ziyadesiyle memnun ediyor. Ülkemizin yarınlarına olan inancımız artıyor. Diğer taraftan TÜBİTAK destekleriyle bugünün araştırmacılarına da yatırım yapmaya devam ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı'nın ikinci çağrı sonuçları bizi memnun etti. TÜBİTAK'ın Tersine Beyin Göçü Programı ile dünyanın önde gelen kurum ve kuruluşlarından 47'si Türk 63 üst düzey araştırmacı daha ülkemize geliyor. Ülkemiz büyük ve güçlü Türkiye hedefine doğru kararlılıkla ilerliyor" ifadelerini kullandı.



'ÖNÜMÜZDE ALTIN BİR FIRSAT VAR'



AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım ise, "Bugün İzmir için büyük bir gün. Yıllardır hayal ettiğimiz bir projenin ilk adımını atıyoruz. Bazıları diyor ki, 'Bilişim Vadisi Merkezi niye İzmir'de değil?' Artık bilişimde mekan ve zamanın önemi yok. Öyle bir dünyaya geldik ki bu dünyada nerede yaşarsanız yaşayın, hangi zaman diliminde olursanız olun, gece gündüz 7/24 iletişim var. Bin 700'lü yılların ortalarında dünyada bir değişim başlıyor. O değişim buharlı makinenin icat edilmesidir. Bu değişim olurken dünyanın büyük bir kısmı ne olduğunun farkında değil. Hayatlarının nasıl değişeceğinin farkında değil. Yüzyıl sonra bir adım daha ileri gidiliyor. Bu sefer içten yanmalı motorların insan hayatına girdiği ve teknolojinin bir adım daha ileriye çıktığı dönem oluyor. Üçüncü Sanayi Devrimi de 20'nci yüzyılın ortalarında başlıyor. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra artık makinelerin insan beyniyle entegre olduğu, robot teknolojilerinin dahil olduğu kitlesel üretimin yapıldığı bir alan başlıyor. Bu da Üçüncü Sanayi Devrimi'dir. Bu üç dönemi ne yazık ki biz ıskaladık. Sadece kullanıcısı olduk. Şimdi Türkiye olarak önümüzde altın bir fırsat var. Dijital çağ. Bilgi ve iletişim çağı. Artık bilginin güç olduğu, alın terinin yerine akıl terinin geçtiği bir dönemden bahsediyoruz. Bu dönemde yetişmiş genç beyinlerin kaynak olduğu bir ülkedir Türkiye" dedi.



'AKIL TERİ OLDUĞUNDA KENDİLİĞİNDEN KATLANARAK BÜYÜYOR'



Ar-Ge mühendisi çalıştırma zorunluluğu konusuna değinen Yıldırım, "2008'te 3G mobil lisanslarını verirken Ar-Ge mühendisi çalıştırma mecburiyeti getirmiştik. İtiraz ve dirençleri anlatamam. 'Biz oturduğu yerde insanlara niye para vereceğiz?' dediler. O gün ısrarla üzerinde durduğumuz bu konu daha sonra Türkiye'nin hızlı olarak gelişmesinin önünü açtı. AK Parti iktidara geldiğinde Ar-Ge faaliyetlerine harcanan 0,4'tü. Bugün zannediyorum rakam 1'e yaklaştı. Hedefimiz bunu 2-2,5 seviyesine çıkarmak. 150 yıllık şirketler var. Bugün büyüklük olarak ilk 10'da yer alamıyorlar. İlk 10'da yer alan şirketler ise 30 yıl önce kurulan bilişim şirketleridir. Büyük fabrikalar yapmak, krediler almak, borçlanmak yok. Akıl teri olduğu zaman her şey kendiliğinden geliyor, katlanarak büyüyor" diye konuştu.



'ETRAFIMIZDA BİR ATEŞ ÇEMBERİ VAR'



Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili açıklamalarda bulunan Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Etrafımızda adeta bir ateş çemberi var. Sorunların en büyük mağduru biziz. Karadeniz'in kuzeyinde büyük bir insanlık dramı yaşanıyor. Sivil insanların hayatını kaybettiği, günahsız çocukların yok olduğu büyük bir dramdan bahsediyoruz. 'Bundan bize ne?' diyemeyiz. En büyük tehdit, en büyük risk bizim riskimizdir. Ukrayna ve Rusya ile yıllık ticaretimiz 40 milyar dolar. Bu iki ülkeyle enerji, tahıl ve lojistik anlamında çok büyük ilişkilerimiz var. Rusya ve Ukrayna dünyanın gıda ambarıdır. Böyle bir kaynak tehdit altında ve yok. Bu bütün dünyanın enerji ve gıda güvenliği tehlike altında demektir. Bir an önce bu krizi sona erdirmek lazım. Buna yönelik de hiçbir hesabı olmayan, tamamen barışı hedefleyen Sayın Cumhurbaşkanı'mız son bir ayda 40'tan fazla dünya lideriyle görüşmeler yürüttü. Gerçekten bu savaşın başlamaması için büyük çaba sarf etti. Sona ermesi için de çabalarını sürdürüyor. Türkiye'nin samimi ve art niyeti olmadan bu işleri yaptığı daha iyi anlaşıldı. Bu yüzden İstanbul'da bir araya geldiler. Dünyanın barışına, refahına sahip çıkan kurum da birlik de kalmadı. Birleşmiş Milletler ne yazık ki o günün şartlarında kendi kendine yetki veren beş ülkedir. Sorunun taraflarından biri Güvenlik Konseyi üyesi ve kendisi hakkında karar verilmesi isteniyor. Bütün bunları ortadan kaldıracak bir reforma ihtiyaç var."



'İZMİR MEDENİYETİN BEŞİĞİ BİR ŞEHRİMİZDİR'



Kentin tarih boyunca medeniyetlere ev sahipliği yaptığını dile getiren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ ise, "İzmir, medeniyetin beşiği bir şehrimizdir. İzmir, 1081'de Çakabey tarafından ilk fethedilen şehirlerimizden birisidir. Son dönemde teknoloji alanında önemli çalışmalar İzmir'de yapılıyor. İYTE'den mezun olan genç kardeşlerimiz teknoloji alanında önemli başarılara imza attı. TEKNOPARK İzmir'de de 180 firma, 2 bin 600 projeyle 140 milyon civarında ihracat yaparak şehrimize ve ülkemize fayda sağladı. Güzel bir projeyle hep birlikte bugün temel atma törenini gerçekleştiriyoruz. Projenin ilk etabının bir yıl içerisinde tamamlanması için bir çalışma ortaya konacak" dedi.



İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de, "Kısa sürede tamamlanmasını beklediğimiz Bilişim Vadisi'nde kentimizin teknoloji potansiyelini ortaya koyacak 6 bin takım arkadaşımız olağanüstü işler ortaya çıkaracak. Bilişim Vadisi İzmir şüphesiz yalnızca istihdama değil pek çok sektöre, ilimizin ve bölgenin ekonomisine hatırı sayılır katkılar sağlayacaktır" diye konuştu.



'BAŞ DÖNDÜREN BİR HIZLA GÖÇ ETTİK'



İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran ise "Düşünme, karar alma, planlama ve uygulama noktasında tüm süreçlerin dijitalleştiği, üstün zekadan yapay zekaya, alın terinden akıl terine, universe'den metavers'e, ağırlığı yüksek üründen katma değeri yüksek ürüne ve oradan da fikirlerin ürünlerden daha değerli olduğu bir döneme baş döndüren bir hızla göç ettik. Türkiye'mizin bulunduğu stratejik konum, küresel arenada değişen dengeler, zorunlu veya gönüllü göçler, bölgesel ve küresel krizler ve beraberinde yarattığı fırsatlar evrensel düzeyde çözüm üretmek için bilimin ve teknolojinin, dolayısıyla üniversitelerin önemini daha da artırmaktadır" dedi.



Prof. Dr. Baran, Bilişim Vadisi İzmir'in İstanbul'dan başlayarak İzmir'e devam eden çok güçlü bir teknoloji koridorunun en önemli istasyonlarından biri olacağını ifade etti.



Bilişim Vadisi Genel Müdürü Serdar İbrahimcioğlu da, "Bilişim Vadisi'nin İzmir adımını atmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Dünyamız merkezi olmayan bir Ar-Ge anlayışına doğru ilerlerken, biz mega teknoloji koridoru vizyonuyla sadece vadinin ilk harcını değil, yeni nesil teknoloji geliştirme bölgelerinin temelini de atmış oluyoruz" diye konuştu.



Konuşmaların ardından protokolün butonlara basmasıyla projenin temeli atıldı. AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, 31 Aralık 2022'de projenin ilk etabının tamamlayacağını söyledi.