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Bakan Varank: 'Deneyap' gençlere bilimi sevdirmek üzere kurgulanmış bir proje

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank "Deneyap projesi; Türkiye'de gençlere, öğrencilere bilimi, teknolojiyi sevdirmek, özellikle bu alanlardaki gençlerin iştiyakını azaltmak ve onlara geleceğin teknolojileri hakkında eğitim vermek üzere kurgulanmış bir projemiz" dedi.

13 Şubat 2022 Pazar 16:50
Bakan Varank: 'Deneyap' gençlere bilimi sevdirmek üzere kurgulanmış bir proje

ANKARA

Bakan Varank, 27 il ve 38 merkezde devam eden, gençlerin teknoloji alanında gelişimlerine katkı sağlaması için hazırlanan Deneyap Teknoloji Atölyeleri'nin üçüncü faz öğrenci seçme süreci uygulama sınavlarına katıldı. Keçiören'deki Taha Akgül Spor Salonu'nda yapılan sınavların yapıldığı salonu gezerek, gençlerin heyecanına ortak olan Varank "Deneyap projesi; Türkiye'de gençlere, öğrencilere bilimi, teknolojiyi sevdirmek, özellikle bu alanlardaki gençlerin iştiyakını azaltmak ve onlara geleceğin teknolojileri hakkında eğitim vermek üzere kurgulanmış bir projemiz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk 100 günlük programında bu projeyi ilan etmiştik ve 2023'ün sonuna kadar Türkiye'de 81 ilde 100 Deneyap Teknoloji Atölyesi kuracağımızı ilan etmiştik. İlk 2 fazda 30 şehrimizde teknoloji atölyeleri kurduk. Burada ortaokul ve lise seviyesindeki öğrencilerimiz farklı kategorilerde tasarım, programlama, yapay zeka, nanoteknoloji gibi gelecekte çığır açıcı teknolojilerde eğitimler alıyor. O kapsamda da bu dönemde 27 farklı şehirde 36 tane daha Deneyap Teknoloji Atölyesi açıyoruz" diye konuştu. 

Bakan Varank: Deneyap gençlere bilimi sevdirmek üzere kurgulanmış bir proje

'İLK MEZUNLARI OLACAK'

Bakan Varank, atölyelerde okuyacak öğrencileri bu sınavlarla belirlediklerini ifade ederek "Sınavlar iki aşamalı oluyor. Öncelikle öğrenciler, yazılı sınava giriyor. Yaklaşık 80 bin öğrencimiz sınava girdi. Bu sınavda başarılı olan yaklaşık 16 bin öğrencimizde ikinci aşama dediğimiz bu uygulama sınavına giriyorlar. Dünyayı sürdürülebilir kılmak için iklim değişikliğine 'dur' dememiz lazım. Bunun yolu da fosil yakıtlardan değil; yenilenebilir enerjiden geçiyor. İşte bu uygulama sınavında biz öğrencilerimize rüzgar enerjisini kullanabilecekleri bir tasarım yapmalarını istiyoruz. Bu sene TEKNOFEST'e Deneyap atölyelerinin ilk mezunları olacak" ifadelerini kullandı. Deneyap atölyeleri için velilere de seslenen Varank, daha sonra öğrencilerin hazırladığı projeleri inceledi. Tek tek stantları gezen Varank, jüri üyeleri ile birlikte projelerini anlatan öğrencileri dinledi ve hediye verdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Bakan Varank: Deneyap Gençlere Bilimi Sevdirmek üzere Kurgulanmış Bir Proje
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