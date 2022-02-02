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Bakan Soylu: Yunanistan'ın geri ittiği 22 göçmenden 12'si dondu

02 Şubat 2022 Çarşamba 14:13
Bakan Soylu: Yunanistan'ın geri ittiği 22 göçmenden 12'si dondu

ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yunanistan sınır birlikleri tarafından geri itilen 22 göçmenden 12'sinin donarak hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Yunanistan sınır birlikleri tarafından İpsala Sınır Kapısı'nda geri itilen 22 göçmenden 12'sinin donarak hayatını kaybettiğini belirtti. Donarak yaşamını yitiren göçmenlerin fotoğraflarını da paylaşan Soylu, "Yer: İpsala Yunanistan sınırı. Ayakkabıları çıkarılmış, elbiseleri soyulmuş, Yunan sınır birlikleri tarafından geri itilmiş 22 göçmenden 12'si dondu. AB çaresiz, cılız ve insanlıktan yoksun. Yunan sınır birlikleri, mağdura cani, FETÖ'ye müşfik. Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.

EDİRNE VALİLİĞİ: BÖLGEDE ARAMALAR SÜRÜYOR

Edirne Valiliği'nden yapılan açıklamada, Yunanistan tarafından geri itilen 12 göçmenin donarak öldüğü bölgede arama tarama faaliyetlerinin devam ettiği belirtildi. Açıklamada şöyle denildi:

“02.02. 2022 günü İpsala ilçesi Paşaköy köyü Mandakoru mevkisinde Yunanlar tarafından geri itilen ve donarak vefat eden 9 göçmenin cansız bedenine ulaşılmıştır. Donma riski altındaki bir göçmen ise kurtarılarak Keşan Devlet Hastanesi’ne sevk edilmiştir. Arazide yapılan arama tarama çalışmaları sonrasında 2 göçmenin daha cansız bedenine ulaşılmıştır. Hastaneye sevk edilen göçmen de kurtarılamayarak vefat etmiştir. Vefat eden göçmen sayısı maalesef 12’ye ulaşmıştır. Jandarma, sınır birlikleri, polis ve AFAD ekiplerimiz tarafından arama tarama faaliyetlerine devam edilmektedir. Konuyla ilgili adli soruşturmaya başlanmıştır. Kamuoyuna üzüntüyle duyurulur” denildi.

DHA

Son Güncelleme: 02.02.2022 14:45
Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanı Süleyman SoyluYunanistan Sınır Birlikleri12 Göçmen Dondu
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