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Bakan Soylu, Pakistan'a 4'üncü 'İyilik Treni'ni yolcu etti

09 Eylül 2022 Cuma 15:43
Bakan Soylu, Pakistan'a 4'üncü 'İyilik Treni'ni yolcu etti

ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Pakistan'a yardım götürecek 4'üncü 'İyilik Treni'ni uğurlama töreninde, son 4 yılda kendi milli gelirine göre, dünyanın en yüksek yardım yapan ülkesi olduklarını söyledi. Soylu, "Bu bizim için bir onur nişanesidir. Varlıkla yokluğu unutmayan bir milletiz biz" dedi.

AFAD koordinasyonunda, muson yağmurlarının neden olduğu sel felaketi ile mücadele eden Pakistan'a yardım malzemesi götürecek 4'üncü 'İyilik Treni', Ankara Garı'ndan törenle uğurlandı. 22 vagondan oluşan ve 498 ton malzeme taşınan tren, İran’ın Zahedan İstasyonu'na kadar 3 bin 991 kilometre mesafeyi 8 günde katederek Pakistan'a ulaşacak.

Törende konuşan Bakan Soylu, Pakistan'ın 3'te 1'inin sular altında olduğunu vurgulayarak, "Yaklaşık 33 milyon insan direkt etkilenmiş durumda. Şu ana kadar 1391 Pakistanlı kardeşimiz hayatını kaybetti. Yaklaşık 600 bin ev ortadan kalktı, toplam 1 milyon 300 bine yakın ev de kısmi olarak etkilendi. Kilometrelerce yükselen su ve sadece yüksekte yapılan eni 7-8 metre olan yolların üzerinde ulaşım yapılmaya çalışılıyor ve barınma sağlanmaya çalışılıyor. Tablo bu, başka bir tablo yok" dedi.

'EN FAZLA YARDIM YAPAN ÜLKEYİZ'

Bakan Soylu, son 4 yılda kendi milli gelirine göre, dünyanın en yüksek yardım yapan ülkesi olduklarını belirtip, "Bu bizim için bir onur nişanesidir. Varlıkla yokluğu unutmayan bir milletiz biz. Bu seferberlik hakikaten hem milletimizin medeniyet anlayışına hem tarihi ve kültürel birlikteliği ile anlayışına elbette uymaktadır. Kurtuluş Savaşı’nda bu kardeşlerimiz ellerinde avuçlarında ne varsa bize yolladılar. Pakistan’ın başbakanına ‘Şükran borçluyuz, bu borcu ödeyemeyiz’ dediğimde Pakistan başbakanı ‘Kardeşin kardeşe borcu olmaz’ dedi. Özgürlüğümüzün, bağımsızlığımızın ve bugün bu coğrafyada çocuklarımızın, gençlerimizin hür ve özgür yaşamasını temin etmede bu insanlar bize şimdiki vasıtalar olmadan desteklerini ve kardeşliklerini gösterdiler. Şimdi sıra bizde. Afganistan için de bizde, Pakistan için de bizde, Lübnan için de bizde, Yemen için de bizde, Filistin için de bizde, İdlib için de bizde, Arakan Müslümanları için de bizde; dünyanın neresinde bir sıkıntı varsa elbette ki bizde" dedi.

'EN BÜYÜK İHTİYAÇ ÇADIR, GIDA VE HİJYEN MALZEMELERİ'

Pakistan ile yardım köprüsü kurulduğuna işaret eden Soylu, "Şimdiye kadar 3 tren gitti, bugün 4'üncüsü gidecek. 5'inci tren de salı günü Mersin'den kalkacak. Bu iyilik trenleri devam edecek. 500 bin gıda, 50 bin çadır, hijyen malzemeleri ve bunun yanı sıra bölgelere ulaştırılan botlar gönderildi ve gönderilmeye de devam edecek. En büyük ihtiyaç şu an çadır, gıda ve hijyen malzemeleri. Bizim Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ başkanı ile gördüğümüz tablo, uzun süreli bir durum olduğu ve hala Himalayaların eridiğine yönelik değerlendirmeler söz konusu. Aynı zamanda suyun çekilmesinin uzun süreli olacağını düşünüyoruz. Bu yardımların kış süresince de devam etmesinin doğru olacağına inananlardanız" diye konuştu.

Yardımlara ilişkin rakamlar da paylaşan Bakan Soylu, "Şu ana kadar 20 bin çadır, 47 bin 631 adet gıda kolisi ve temizlik malzemesi, 38 bin 796 adet battaniye, yatak ve yastık, 5 bin 40 birim mutfak seti, 9 bin 9 birim giyim malzemesi, 586 bin 572 birim tıbbi malzeme, 50 adet motorlu bot gönderildi" dedi.

Soylu, İçişleri Bakanlığı'nın 22 personeli; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 10'u aşkın personelinin yaraları sardığını kaydetti. Bakan Soylu’nun konuşmasının ardından selin vurduğu Pakistan’da hayatını kaybedenler için dua okundu ve tren Pakistan’a uğurlandı.

DHA

Son Güncelleme: 09.09.2022 15:53
Anahtar Kelimeler:
Süleyman SoyluIyilik TreniPakistan
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