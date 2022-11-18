Bakan Soylu: Mersin ve İstiklal Caddesi saldırıları Münbiç'ten

ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mersin'deki polisevine yönelik saldırı ve İstanbul'un Beyoğlu ilçesindeki bombalı terör saldırısıyla ilgili, "Mersin saldırısı da Münbiç'ten oldu, İstiklal Caddesi saldırısı da Münbiç'ten oldu" dedi.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, bakanlığının 2023 yılı bütçesine ilişkin sunum yaptı. Bakan Soylu, bakanlığının 2023 yılı bütçesini 248 milyar 163 milyon 434 bin TL olarak öngördüklerini söyledi.



'TÜRKİYE, TERÖRİSTİN AYAKKABI NUMARASI DAHİL, HER ŞEYİNİ BİLİR'



Bakan Soylu, Türkiye'nin terörle mücadele tarihinde ilkleri yaşadığını belirterek, "Terör, son 6 yıldır ilk kez ülke gündeminin alt sıralarına itilmiştir. İlk kez Cudi Cup Tenis Festivali'ni, 40 yıl sonra ilk kez Cudi Sefine etkinliğini yapıyoruz, ilk kez Diyarbakır'da 'kültür yolu' gibi bir festival yapıyoruz. Hakkari'de tıp fakültesi kazanan öğrenci sayısı, 2016'lar, 2017'lerde 0 iken geçen yıl 19'du, ilk kez bu yıl 24'e çıktı. İlk kez 40 yatırımcı, sadece Diyarbakır'da bir organize sanayi bölgesinde yatırım için hala sıra bekliyor. Gabar'da ilk kez petrol çıkarılıyor. İlk kez Tendürek ve Amanoslar teröristlerden tamamen temizlendi, Karadeniz teröristlerden temizlendi, Ege ve Akdeniz açılımları başlamadan bitirildi. Kars, Erzurum, Ardahan, Iğdır kırsalı teröristlerden temizlendi, tertemiz. Bingöl, Erzincan, Elazığ, Malatya kırsallarının tamamı teröristlerden temizlendi, tertemiz. Amanoslar, Adıyaman, Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Gaziantep kırsallarının tamamı teröristlerden temizlendi, tertemiz. Belki birileri PKK'ya olan saikleri yüzünden üzülüyor ama bilinmesi lazım ki; Türkiye Cumhuriyeti devleti dağlardaki teröristin ayakkabı numarası dahil her şeyini bilmektedir" dedi.



'TÜRKİYE'Yİ İSTİKRARSIZLIK CENDERESİNE ÇEKME DENEMESİDİR'



Türkiye'nin bu başarıyı; yerli ve milli savunma sanayii destekli kesintisiz operasyon stratejisiyle, terörle mücadelenin yanında terörizmle mücadele ederek, savunma değil, taarruz stratejisiyle sağladığını ve sahayı kesinlikle boş bırakmadığını vurgulayan Soylu, şu anda sınırlar içinde Eren Abluka operasyonlarının, sınırlar dışında da Pençe-Kilit operasyonlarının devam ettiğini söyledi.



Dış desteği yoğun bir terör yapısıyla mücadele ettiklerini dikkat çeken Soylu, "Bu mücadeleyi verirken, Anayasa'dan, hukuktan, demokrasiden, insan haklarından, kaideli devlet ilkelerinden asla taviz vermedik, vermiyoruz. Bu mücadeleyi vermek, hem de hukuktan ve demokrasiden ayrılmadan vermek kolay bir şey değildir. Sadece son 3 yılda ABD Senatosundan PKK/PYD'ye 2 milyar dolar yardım yapıldı. Tüm bunlar olurken, örgüte katılım 30 yıldır ilk kez 3 yıl üst üste 100'ün altına düşmüşken, son 3 yılda teslim olanların sayısı katılanların sayısını aşmışken, 3 Aralık 2016'da yaşanan Reina saldırısından sonra şehirlerimizde büyük terör olayı yaşanmamışken, 2015'te 2 bin 817 olan terör eylemi sayısı ilk 10 ay itibarıyla yüzde 97 azalışla 97'ye düşmüşken ve bunların çoğu sınırın karşısından yapılan taciz atışlarıyken, son 6 yılda 2 bin 473, 2021'de 184, 2022'de 157, son 12 ayda 200 terör eylemi güvenlik güçlerimiz tarafından engellenmişken birdenbire son 2 ayda Mersin ve İstiklal Caddesi saldırılarının yaşanması, özellikle yüzyılın seçimi yaklaşırken Türkiye'yi yeniden küresel istikrarsızlık cenderesine çekme denemesidir" diye konuştu.



'MERSİN VE İSTİKLAL SALDIRISI MÜNBİÇ'TEN'



Bunların, Türkiye'nin üzerine oynanan oyunun büyüklüğünü gösterdiğini söyleyen Bakan Soylu, "İstiklal Caddesi saldırısı PKK'nın daha önce defalarca gördüğümüz sivil katliamlarından birisidir. Faili hemen bulduk, şimdi arkasındaki tüm yapıyı deşifre ediyoruz" dedi.



2016-2022 arasında teslim olarak ifade veren 1248 örgüt mensubundan 393'ünün, PKK'ya HDP aracılığıyla katıldığını söylediğine işaret ederek, "Bizler, gençler dağa gitmesin diye uğraşırken, HDP'nin parti yöneticisinin arabasıyla çocuk kaçırırken yakalanmasının, 4 yıldır hala Diyarbakır ailelerinden utanmayışının, Duran Kalkan'a, Murat Karayılan'a peşkeş çektikleri, 'portatif' diye isim taktıkları o çocukların ve gençlerin hesabını bu millete vermelidirler. Birileri, bu ülkenin Mehmetçiğine, askerine, ordusuna, jandarmasına 'kimyasal silah' iftirasına alkış tutmasının hesabını vermelidir. Kimse kusura bakmasın, PKK'nın adını anmadan, tasmasını tutan sahibinin adını anmadan yapılan basın açıklamaları bizim gözümüzü boyamaz. İstiklal saldırısının ilk gününde, HDP ve Demirtaş, sureti haktan basın açıklamaları yaptılar. Demek ki örgüt artık bunlara haber de vermiyor" ifadelerini kullandı.



Bakan Soylu, bu sırada HDP sıralarından gelen tepkiler üzerine, "Sizin derdiniz ne ki PYD ile PKK'yı aklıyorsunuz? Mersin saldırısı da Münbiç'ten oldu, İstiklal Caddesi saldırısı da Münbiç'ten oldu. Münbiç'te de sizin ağalarınız durmaktadır, bu kadar basit, Amerika durmaktadır, PYD/PKK durmaktadır" dedi.