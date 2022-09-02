Bakan Soylu, Levent Göktaş’ın yakalanmasını değerlendirdi

PAKİSTAN - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile sel felaketinin yaşandığı Pakistan’a geldi. Bakan Soylu, hakkında kırmızı bülten çıkarılan firari emekli albay Mustafa Levent Göktaş’ın, Bulgaristan’ın Svilengrad kentinde gözaltına alınmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.



Bakan Soylu, sel felaketinin yaşandığı Pakistan'daki temasları sırasında gazetecilerden gelen soru üzerine, Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastının zanlılarından firari emekli albay Mustafa Levent Göktaş'ın, Bulgaristan'ın Svilengrad şehrinde yakalanmasına ilişkin açıklamasında şunları kaydetti;



“Öncelikle Türkiye’ye şunu söylemem lazım. Biz Interpol’de İcra Kurulu Üyesi olduktan sonra, yani Türkiye İcra Kurulu Üyesi olduktan sonra kırmızı bültenler ve Interpol takibi konusunda daha aktifleştiğimizi ifade etmek istiyorum. Türkiye’den kaçan kanun kaçakları konusunda da birçok yerde başarılı operasyon gerçekleştirdik. Örneğin şu anda Türkiye’de 4 veya daha fazla cinayetin zanlısı olan Barış Boyun İtalya’da yakalandı.”



Bakan Soylu Binali Cangöz, Deniz Cangöz, Serkan Kurtuluş ve Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in Karadağ, Arjantin ve Arnavutluk’ta yakaladığına dikkat çekerek “Türkiye sadece içeride değil dışarıda da takibi gerçekleştiriyor. Kimse bunun kolay olduğunu zannetmesin. Çünkü bunlar ülkeden ülkeye geçiyorlar ve arkadaşlarımız bütün ülkelerde istihbarat ağlarıyla ve Milli İstihbarat Teşkilatı’yla beraber bunu sağlamaya çalışıyor. Burada da şu oldu, yaklaşık 4 gün önce Svilengrad’da bahsedilen kişi Levent Göktaş kaçak olarak Bulgar güvenlik güçleri tarafından yakalandı” dedi.



ÖNCE SERBEST BIRAKILMIŞTI



Soylu, kendisinin bizzat iki defa Bulgaristan İçişleri Bakanıyla görüştüğünü belirterek Bulgaristan Türkiye Büyükelçiliği’nin, Dışişleri Bakanlığı’nın, Interpol biriminin ve MİT’in görüşmelerde bulunduğunu vurguladı.



Göktaş’ın önce yakalanıp sonra serbest bırakıldığını belirten Soylu tekrar gözaltı için bastırdıklarını ifade ederek “Dün akşam itibariyle gözaltına alındı ve biometrik verileriyle bu kişinin bizim aradığımız kişi olduğu belirlendi. Ama bundan önce biz orada olduğunu öğrenince Interpol kırmızı bülten çıkardık. 24 saat içerisinde Bulgaristan makamlarına ve komşu ülkelerin makamlarına kırmızı bülteni iletmiş olduk. Şimdi bu sabah arkadaşlarımız görüşeceklerdi. İki türlü yöntem var biliyorsunuz, bir deport yönetimi vardır, deport edebilirler. İkincisi mahkeme süreci vardır. Biz iki sürecinde hangisini tercih edeceklerse ona göre biz bu iki sürece de talibiz” dedi.



Bakan Soylu tüm süreçleri, Arjantin, Karadağ, İtalya, Arnavutluk ve Bulgaristan’da takip ettiklerini ifade etti.