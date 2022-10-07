Bakan Soylu: İstanbul'un 10 ilçesinde göçmenlerin ikamet izni kapandı

İSTANBUL - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Esenyurt ve Fatih'ten sonra Esenler, Bağcılar, Küçükçekmece, Başakşehir, Bahçelievler, Sultangazi, Avcılar ve Zeytinburnu'nda da göçmenlerin ikamet izinlerinin kapandığını açıkladı.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Fatih'te bulunan İl Göç İdaresi'nde, Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Göç İdaresi Başkanı Savaş Ünlü, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topçu ve birim amirlerinin de katıldığı yaklaşık 3 saat süren bir toplantı yaptı. Soylu toplantı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.





"SURİYELİ GÖÇMEN SAYISI 25 MİLYON DEĞİL"



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'ye gelen ve geçici koruma belgesi altında bulunan toplam göçmen sayısının 3 milyon 646 bin 278 olduğunu belirterek, "Türkiye'de, geçici koruma altında olarak nitelendirdiğimiz, toplam Suriyeli kardeşimiz, 10, 20, 25 milyon değil. Türkiye Cumhuriyeti devleti ciddi bir devlettir. Belgesini, yazısını, ortaya koyabilen devlettir. İkamet izniyle, yani düzenli bir şekilde Türkiye'de öğrenci, çalışma ve aile ikametiyle kalan, yabancı şirketlerde çalışanlar, yabancı olup Türkiye'de çalışanlar, tarım alanında çalışanlar da dahil olmak üzere toplam sayı 1 milyon 363 bin 980. Bunlar da ikamet. Bir de uluslararası koruma kapsamında olan, çeşitli statülerde mülteci. O da toplam 321 bin 52. Yani tekrar ifade ediyorum; 3 milyon 646 bin 278 geçici koruma statüsünde Suriyeli var. 10, 15 milyon değil. Yani bunu niçin söylüyorum? Geçen gün ziyaretime gelen arkadaşlarla İsmail Bey ile gittiler. Yaptığımız değerlendirmede onlar hakikaten Türkiye'de 15 milyon yabancı olduğunu söylediler. Demek ki, doğru kendini anlatana kadar yalan dağları deviriyor" diye konuştu.





"İSTANBUL'DAKİ TOPLAM SURİYELİ SAYISI 1 MİLYON 271 BİN 279"



Suriyeli göçmen sayılarıyla ilgili konuşan Bakan Soylu, "İstanbul'da Suriyeli geçici koruma statüsü kapsamında 551 bin 829 kişi. Tekrar söylüyorum, 3 milyon 646 binin, 551 bin 829'i İstanbul'da. Gerek çalışma, öğrenci, aile, gerek de kısa süreli turizm ikameti olsun, İstanbul'da bunlarla kalan 715 bin 651 kişi. İstanbul'daki iltica mülteci sayısı azdır; 3 bin 799. İstanbul'daki toplam Suriyeli sayısı 1 milyon 271 bin 279. Yani geçici koruma statüsü, artı düzenli olarak kalan ikametli sayısı; 3 bin 799 mülteci, 1 milyon 271 bin toplam İstanbul'daki sayı" şeklinde konuştu.





"RUSYA VE UKRAYNALI GELMESİNE RAĞMEN, RAKAM 1 MİLYON 271 BİN 279'A DÜŞMÜŞTÜR"



Soylu Suriyelilerin tekrar kaydına kapalı olduğunu, İstanbul'da bazı mahalle ve ilçelerin sadece Suriyeli değil bütün yabancılara kapalı olduğunu belirterek, şöyle konuştu: "İstisnası var. Nedir istisnası? Eğer öğrenci o ilçede okuyorsa, üniversite öğrencisi oluyor. Bir çalışma belgesi varsa, orada kalabiliyor. Yani eğer yatırımcıysa, ev almışsa orada kalabilir. Böyle birkaç istisna var. Çocuğu başka bir ildedir. Oraya intikal etmek zorundadır. Aile bütünlüğü açısından, çekirdek aile açısından orada kalabilir. Türkiye'de yaptığımız kısıtlamalardan, gerek İstanbul'da yaptıklarımızdan bir sonuç elde ettik mi? Yani bir sonuç oldu mu? Oldu. Nisan ayında İstanbul'daki yabancı sayısı 1 milyon 309 bin 394 iken, son aylarda Rusya ve Ukraynalı gelmesine rağmen, rakam 1 milyon 271 bin 279'a düşmüştür."





"TOPLAMDA 10 İLÇE YABANCI OTURUMUNA KAPALIDIR"



Esenyurt ve Fatih ilçelerinin tüm yabancılara daha önceden kapandığını belirten Soylu, "Küçükçekmece, Başakşehir, Bağcılar, Avcılar, Bahçelievler, Sultangazi, Esenler ve Zeytinburnu, İstanbul'da geçici korumaya zaten kapalıydı. Tüm ikamet izinlerine kapandı. Bu ilçelerde yeni bir yabancı kaydı yapılmayacak. İstisnası nedir? Öğrenciyse, kazandığı üniversite o ilçedeyse olabilir. Yatırımcı olarak ev almışsa olabilir. Hastalık meselesi var. Esenyurt ve Fatih ile beraber 10 ilçe yabancı oturumuna kapalıdır" şeklinde konuştu.





"YÜZDE SEKSENİN ÜZERİNDE BİR RAKAMDIR"



Alınan tedbirleri de açıklayan Bakan Süleyman Soylu, "En önemli aldığımız tedbir, şubat ayı itibariyle başladığımız turizm izni ve vizesiyle Türkiye'ye gelen kimseye ikamet vermiyoruz. Bütün bunu kapattık. İstanbul'da çok süredir bir tarama yapıyoruz. Yani bu insanlar nerede oturuyorlar, nasıl duruyorlar. Hepsini teyit ettik. Aynı zamanda İstanbul'da yılbaşından bugüne 143 bin 450 oturmaması gereken veya Türkiye'ye kaçak yollarla girmiş yabancı yakaladık. Bunların bir kısmının başka illerde oturması gerekiyor. Oraya gönderdik. Bunların yine bir kısmı Türkiye'ye kaçak yollarla girmişti. Toplam 83 bin 605 Türkiye'ye kaçak yollarla giren kaçak göçmen, yabancı yakaladık. Bunların 68 bin 210'unu da sınır dışı ettik. Bu işlerimiz hala devam etmektedir. Yani kendi ülkelerine gönderdik. Bu neredeyse, yani yüzde 80'in üzerindeki bir rakamdır" dedi.





"22 BİNLİK GERİ GÖNDERME KAPASİTEMİZ VAR"



Geri gönderme merkezi kapasiteleri hakkında da bilgi veren Bakan Soylu, "İstanbul'da geri gönderme merkezi kapasitemizi yıl sonuna kadar 700, altı ay içerisinde ise bin daha ilaveyle bin 700, bin 500 de elimizde kapasite var. Toplam 3 bin 200'e çıkartıyoruz. Yani geri gönderme merkezi kapasitemizi İstanbul'da 3 bin 200'e çıkartıyoruz. Zaten Türkiye genelinde Avrupa'nın tamamından fazladır. Geri gönderme merkezi kapasitemiz, Avrupa standartlarına göre 18 bin olarak nitelendirilmektedir. Bizim 20-22 binlik bir geri gönderme merkezi kapasitemiz var" diye konuştu.