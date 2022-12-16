Bakan Soylu: Fail, etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin kardeşi

DİYARBAKIR - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, olay yerine gelerek Vali Ali İhsan Su ve İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya’dan bilgi aldı. Burada açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, olayın ardından bir saat içerisinde faillerin yakalandığını ifade ederek, “Diyarbakır Emniyet Müdürlüğümüz, el birliğiyle hem bu arabayı buraya bırakanı hem bombayı yerleştireni Lice istikametinde yakaladı. Hemen sorguladılar. Sorgulanan kişi aracı buraya getirdiğini ve bombayı bıraktığını kabul etti. 2004 yılında kardeşi terör örgütündeyken güvenlik güçlerince etkisiz hale getirilen birisi ve soruşturmanın çerçevesi içerisinde de 5 kişi şu anda gözaltında. Operasyonumuz bu çerçeve ve alınan bilgiler doğrultusunda genişleyerek devam edecektir. Elbette terör örgütünün bu tip eylemlerini bekliyoruz. Birçoğunu da engelliyoruz zaten" dedi.



'OLAY SONRASI CUMHURBAŞKANIMIZA BİLGİ ARZ ETTİK'



Terörle mücadelenin sonuna kadar süreceğini belirten Bakan Soylu şöyle devam etti:



"Şunun bilinmesi gerekiyor: Huzurumuzu, sükunumuzu bozmak isteyen, endişe ve korkuyu hakim kılmaya çalışan terör örgütüne bu fırsat verilmeyecektir, sağlanmayacaktır. Olay olduktan sonra Sayın Cumhurbaşkanımıza da bilgi arz ettik. Ardından Sayın Valimizle de Sayın Cumhurbaşkanımız tekrar konuştular ve geçmiş olsun dileklerini Cumhurbaşkanımız iletti. Bu vesileyle bu mücadelemiz sonuna kadar devam edecek. Doğu ve Güneydoğu huzur ve refahın içerisinde olacak. Türkiye büyüdüğü Doğu ve Güneydoğu büyüyecek, PKK da ortadan kalkacak. Bu mücadelemiz de devam edecek. Ben çok kısa bir süre içerisinde bu eylemi yapanları ve failleri yakalayan emniyet teşkilatımızı, emniyet istihbarat teşkilatımızı tebrik ediyorum. Ve vatandaşlarımıza da geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum."



'BOMBA UZAKTAN KUMANDALI'



Bombanın uzaktan kumandalı gözüktüğünü söyleyen Bakan Soylu, "Araç kiralık bir araç. Anlaşılıyor ki Lice’de bu eylemi planlamışlar ve sonra da aracı buraya getirmişler. Şu anda sorgu devam ediyor. Sorgu tam anlamıyla bittikten sonra sizlerle paylaşılacak. Bombanın türü konusunda arkadaşlar kriminale götürdüler. Orada bombanın türü ve bütün cinsi değerlendirildikten sonra açıklanır. Bombalarda çelik, demir, çivi gibi birtakım tahrip gücü yüksek eklemeler yapılabilir. Bu bütün dünyada da böyle, Türkiye’de de böyle. Ama bütün bunlarla ilgili teknik detaylar tam anlamıyla bir otursun, ilk verilen bilgiler de bazen eksik bilgiler olabilir. Kriminal, bir incelemesini yapsın, biz izini de süreriz nereye kadar olursa” dedi.



Bombalı saldırıyı gerçekleştiren kişinin, aracı 13 Aralık’ta kiraladığı ortaya çıktı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.