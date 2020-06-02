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Bakan Selçuk: Raporları uzatıldı!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, evde bakım yardımından ve engelli aylıklarından yararlanan engellilerin, mevcut raporların ikinci bir duyuruya kadar geçerli kabul edileceğini duyurdu.

02 Haziran 2020 Salı 13:11
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Bakan Selçuk: Raporları uzatıldı!

ANKARA - Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında vatandaşların mümkün olduğunca kalabalık ortamlardan uzak durmalarını sağlamak için alınan önlemlerin devam ettiğini vurguladı. Bakan Selçuk, evde bakım yardımı ile engelli aylıklarından yararlananların süreli 'Engelli Sağlık Kurulu' raporlarını belirli aralıklarla yenilemek durumunda olduklarını anımsatarak şu ifadeleri kullandı:

"Süresi dolan raporlar nedeniyle engellilerimizin mağdur olmasını önlemek amacıyla, raporları yenileme zorunluluğunu daha önce Haziran ayı başına kadar ertelediğimizi duyurmuştuk. 01.01.2020 tarihi ve sonrasında rapor süresi dolan engellilerimizi, ikinci bir duyuruya kadar rapor yenilemek amacıyla hastanelere yönlendirilmemeleri ve hizmetlerin mevcut raporları ile devam ettirilmesi kararı aldık."

DHA

Anahtar Kelimeler:
AileÇalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt SelçukEvde Bakım YardımıRapor
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