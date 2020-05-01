Bakan Selçuk: Lütfen çocuklarla oyun oynayın

ANKARA - 1 Mayıs’ta doğan Bakan Ziya Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, velilerden doğum günü hediyesi istedi. Selçuk, "Küçük bir doğum günü hediyesi isteyebilir miyim? Lütfen çocuklarla oyun oynayın. Bu 3 gün evdeyiz. Evde birlikte geçen bu 3 günü güzel hatırlamak için 3 oyun önerisi paylaşıyorum. Ama ailece. Ama babalar da dahil olacak. Ama eğlenerek ve isteyerek" ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk'un resimli paylaşımında, 'Bir de böyle yürü', 'Bana beni anlat' ve 'Kağıtlara basma' oyunlarının nasıl oynanacağı da tarif edildi.