Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
DİNÇER KARACALAR / VİTRİN NOTLARI
DİNÇER KARACALAR / VİTRİN NOTLARI
Avrupa Futbol Şampiyonası'nın en özel anları TRT Spor'da
Avrupa Futbol Şampiyonası'nın en özel...
Kadınlık hormonu koronavirüsten koruyor iddiası
Kadınlık hormonu koronavirüsten koruyor iddiası
Oruç tutmanın sağlığa faydaları
Oruç tutmanın sağlığa faydaları
Ulusal eğitim sistemimiz önemli bir deneyim kazandı
Ulusal eğitim sistemimiz önemli bir...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Bakan Selçuk: Lütfen çocuklarla oyun oynayın

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında velilerden çocuklarıyla oyun oynamalarını istedi.

01 Mayıs 2020 Cuma 16:47
0 Okunma
Bakan Selçuk: Lütfen çocuklarla oyun oynayın

ANKARA - 1 Mayıs’ta doğan Bakan Ziya Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, velilerden doğum günü hediyesi istedi. Selçuk, "Küçük bir doğum günü hediyesi isteyebilir miyim? Lütfen çocuklarla oyun oynayın. Bu 3 gün evdeyiz. Evde birlikte geçen bu 3 günü güzel hatırlamak için 3 oyun önerisi paylaşıyorum. Ama ailece. Ama babalar da dahil olacak. Ama eğlenerek ve isteyerek" ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk'un resimli paylaşımında, 'Bir de böyle yürü', 'Bana beni anlat' ve 'Kağıtlara basma' oyunlarının nasıl oynanacağı da tarif edildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim Bakanı Ziya SelçukÇocuklarOyun Oynamak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Riske rağmen yemek dağıtımına devam ediyorlar
Riske rağmen yemek dağıtımına devam ediyorlar
Ceza infaz kurumlarındaki tedbirler, 15 Mayıs'a kadar uzatıldı
Ceza infaz kurumlarındaki tedbirler, 15 Mayıs'a kadar uzatıldı
'COVID-19 Bilimsel Araştırma Değerlendirme Komisyonu' oluşturuldu
'COVID-19 Bilimsel Araştırma Değerlendirme Komisyonu' oluşturuldu
1 Mayıs 1977'de hayatını kaybedenler Kazancı Yokuşu'nda anıldı
1 Mayıs 1977'de hayatını kaybedenler Kazancı Yokuşu'nda anıldı
Fatih Portakal'a 3 yıla kadar hapis istemiyle dava
Fatih Portakal'a 3 yıla kadar hapis istemiyle dava
AYM'den, polisin internet abonelerinin kişisel verilerine ulaşma yetkisine iptal
AYM'den, polisin internet abonelerinin kişisel verilerine ulaşma yetkisine iptal
Canan Kaftancıoğlu ifade verdi
Canan Kaftancıoğlu ifade verdi
Dijital Tarım Pazarı devreye sokuldu
Dijital Tarım Pazarı devreye sokuldu
İdlib'de, koronavirüse karşı önlemler artırıldı
İdlib'de, koronavirüse karşı önlemler artırıldı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı