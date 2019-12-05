Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 10°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
108422
ALTIN
273.286
DOLAR
5.7617
STERLİN
7.5538
EURO
6.3896
Burun damlası bağımlılık yapabilir
Burun damlası bağımlılık yapabilir
Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz anısına makale yarışması
Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim...
Salih Dursun: Trabzonspor çok önemli ve değerli bir camia
Salih Dursun: Trabzonspor çok önemli...
“Öpme eyleminin nedeni anne sütü ile beslenme alışkanlığı olabilir”
“Öpme eyleminin nedeni anne sütü...
TTF 14 Yaş Tenis Turnuvası'nda şampiyonlar madalyalarını aldı
TTF 14 Yaş Tenis Turnuvası'nda...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Bakan Selçuk, kadınlarla Anıtkabir' ziyaret etti

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilişinin 84'üncü yıl dönümünde aralarında milletvekili ve bürokratların da bulunduğu kadınlarla Anıtkabir'ı ziyaret etti.

Bakan Selçuk, kadınlarla Anıtkabir' ziyaret etti

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilişinin 84'üncü yıl dönümünde aralarında milletvekili ve bürokratların da bulunduğu kadınlarla Anıtkabir'ı ziyaret etti.

05 Aralık 2019 Perşembe 12:49
8 Okunma
Bakan Selçuk, kadınlarla Anıtkabir' ziyaret etti

ANKARA - Bakan Selçuk ve beraberindeki kadınlar, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Anıtkabir’e geldi. Bakan Selçuk’un, Atatürk’ün mozolesine çelenk koymasının ardından, saygı duruşunda bulunuldu. Saygı duruşunun ardından beraberindeki heyet ile Anıtkabir merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektiren Bakan Selçuk, daha sonra Misak-ı Milli kulesine geçti. Bakan Selçuk, buradaki Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Cumhuriyetimizin kuruluşunun ardından, dünyadaki birçok devletten önce, 1930 yılında yerel seçimlerde, 1933 yılında Muhtarlık ve İhtiyar Heyeti seçimlerinde, 5 Aralık 1934 tarihinde de milletvekili seçimlerinde seçme ve seçilme hakkını elde ettik. Bu öncü girişimleriniz, karar alma mekanizmalarına katılım konusunda kadınlarımıza uluslararası arenada hala haklı bir gurur yaşatmaktadır. 2013 yılında yapılan düzenlemeyle de başörtülü kadınlarımızın kamuda çalışmalarına ve seçilme haklarına yönelik ayrımcılıklar kaldırılmış; böylece önemli bir eşik atlanarak, siyasal haklar manzumesi tamamlanmıştır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 2023 hedeflerine doğru yürürken, değerler dünyamızda her zaman muhterem bir yere sahip olan kadınların öncü roller alması temel gayemizdir. Bu doğrultuda, Bakanlığımız çalışma alanı çerçevesinde aile yapımızı, milli, manevi ve kültürel değerlerimizi koruyarak, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmak için hiç durmadan çalışmayı sürdüreceğiz."

DHA

Anahtar Kelimeler:
AileÇalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt SelçukTürk Kadınına Seçme Ve Seçilme Hakkı Verilişinin 84üncü Yıl DönümüAnıtkabir
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
EGM'ye 6 adet 'Bayraktar TB2' teslim edildi
EGM'ye 6 adet 'Bayraktar TB2' teslim edildi
Adalet Bakanı Gül'den Ceren Özdemir'in katil zanlısı ile ilgili açıklama
Adalet Bakanı Gül'den Ceren Özdemir'in katil zanlısı ile ilgili açıklama
Şehit Uzman Çavuş Özmen'i, 10 bin kişi uğurladı
Şehit Uzman Çavuş Özmen'i, 10 bin kişi uğurladı
Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi
Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi
Silah kazasında yaralanan asker şehit oldu
Silah kazasında yaralanan asker şehit oldu
Erdoğan'ın 'veto' kararı, Zonguldaklıları sevindirdi
Erdoğan'ın 'veto' kararı, Zonguldaklıları sevindirdi
Hamitler Mezarlığı’nda Evrenosoğlu izdihamı
Hamitler Mezarlığı’nda Evrenosoğlu izdihamı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Halkımızın zehirlenmesine fırsat veremeyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Halkımızın zehirlenmesine fırsat veremeyiz
Bakan Gül: Ayşe Tuba Arslan, bugün aramızda olabilirdi
Bakan Gül: Ayşe Tuba Arslan, bugün aramızda olabilirdi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans