Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 27
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1087
ALTIN
465.524
DOLAR
7.3349
STERLİN
9.8097
EURO
8.7508
Cezaevinde yapmayı öğrendiği gemi maketleri geçim kaynağı oldu
Cezaevinde yapmayı öğrendiği gemi maketleri...
5.TÜRK DÜNYASI BELGESEL FİLM YARIŞMASI MÜRACATLARI DEVAM EDİYOR
5.TÜRK DÜNYASI BELGESEL FİLM YARIŞMASI...
Mert Çetin aday kadrodan çıkarıldı
Mert Çetin aday kadrodan çıkarıldı
İlaç saklama kaplarında korkutan tehlike
İlaç saklama kaplarında korkutan tehlike
Kitre bebek ile unutulmaya yüz tutmuş kültür yaşatılıyor
Kitre bebek ile unutulmaya yüz...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Bakan Selçuk, ilk ders zilini çaldı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitimle başlayan 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı'nın ilk ders zilini çaldı. Selçuk, "Eğitime hoş geldiniz çocuklar, okullarınıza, sınıflarınıza da sağlıkla gelmeniz dileğiyle" dedi.

31 Ağustos 2020 Pazartesi 10:25
8 Okunma
Bakan Selçuk, ilk ders zilini çaldı

ANKARA - Bakan Selçuk, uzaktan eğitimle başlayan 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı'nın açılışı nedeniyle Ankara Muazzez Karaçay İlkokulu'nda düzenlenen programa katıldı. Bakan Selçuk, öğretmenlerle birlikte saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı okuduktan sonra ilk ders zilini çaldı.

Bakan Selçuk, Twitter'daki hesabından bir sınıfta çekilmiş fotoğrafıyla yaptığı paylaşımında, "Ders zilimiz çaldı. Ben okuldayım. Öğretmenlerimiz okulda. Çocuklarımız ekran başında uzaktan eğitimdeler. Bilelim ki eğitim başladı... Eğitime hoş geldiniz çocuklar, okullarınıza, sınıflarınıza da sağlıkla gelmeniz dileğiyle" dedi

Uzaktan eğitimin 18 Eylül Cuma gününe kadar sürmesi, 21 Eylül'de yüz yüze eğitime 'aşamalı ve seyreltilmiş' şekilde geçilmesi planlanıyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim Bakanı Ziya SelçukUzaktan EğitimBakan SelçukIlk Ders Zilini çaldı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Gül'den yeni adli yıl mesajı
Bakan Gül'den yeni adli yıl mesajı
'Yıldırım-7 Lice Narko-Terör Operasyonu'nda PKK'nın silah ve mühimmatı ele geçti
'Yıldırım-7 Lice Narko-Terör Operasyonu'nda PKK'nın silah ve mühimmatı ele geçti
YENİ BİR SEVR Mİ?
YENİ BİR SEVR Mİ?
Ceza Avukatı Semra Ilık, Sultanbeyli Belediye Başkanı Keskin `i Ziyaret etti
Ceza Avukatı Semra Ilık, Sultanbeyli Belediye Başkanı Keskin `i Ziyaret etti
15 TEMMUZ FEDERASYONU GÖRKEMLİ BİR ŞEKİLDE AÇILIŞI YAPILDI
15 TEMMUZ FEDERASYONU GÖRKEMLİ BİR ŞEKİLDE AÇILIŞI YAPILDI
PKK'nın sözde Hakurk sorumlusu etkisiz hale getirildi
PKK'nın sözde Hakurk sorumlusu etkisiz hale getirildi
MSB: Kemalreis fırkateyni, Barbaros Hayrettin Paşa araştırma gemimize refakat ediyor
MSB: Kemalreis fırkateyni, Barbaros Hayrettin Paşa araştırma gemimize refakat ediyor
Fuat Oktay: Fransa'nın adada askeri uçaklarını konuşlandırması kabul edilemez
Fuat Oktay: Fransa'nın adada askeri uçaklarını konuşlandırması kabul edilemez
Gri Liste'deki terörist Bitlis'te etkisiz hale getirildi 
Gri Liste'deki terörist Bitlis'te etkisiz hale getirildi 

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim