Bakan Selçuk, ilk ders zilini çaldı

ANKARA - Bakan Selçuk, uzaktan eğitimle başlayan 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı'nın açılışı nedeniyle Ankara Muazzez Karaçay İlkokulu'nda düzenlenen programa katıldı. Bakan Selçuk, öğretmenlerle birlikte saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı okuduktan sonra ilk ders zilini çaldı.



Bakan Selçuk, Twitter'daki hesabından bir sınıfta çekilmiş fotoğrafıyla yaptığı paylaşımında, "Ders zilimiz çaldı. Ben okuldayım. Öğretmenlerimiz okulda. Çocuklarımız ekran başında uzaktan eğitimdeler. Bilelim ki eğitim başladı... Eğitime hoş geldiniz çocuklar, okullarınıza, sınıflarınıza da sağlıkla gelmeniz dileğiyle" dedi



Uzaktan eğitimin 18 Eylül Cuma gününe kadar sürmesi, 21 Eylül'de yüz yüze eğitime 'aşamalı ve seyreltilmiş' şekilde geçilmesi planlanıyor.