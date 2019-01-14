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Bakan Selçuk: 30 ilacı daha geri ödeme listesine aldık

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, geri ödeme listesine 30 ilacı daha aldıklarını açıkladı.

Bakan Selçuk: 30 ilacı daha geri ödeme listesine aldık

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, geri ödeme listesine 30 ilacı daha aldıklarını açıkladı.

14 Ocak 2019 Pazartesi 16:18
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Bakan Selçuk: 30 ilacı daha geri ödeme listesine aldık

ANKARA - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Tıbbi ve Ekonomik Değerlendirme Komisyonu’nda alınan karara yer verildi. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, geri ödeme listesine eklenen ilaçların antibakteriyel, kalp rahatsızlıklarında kullanılan, vitamin destek grupları, KOAH, epilepsi, analjezik, antitrombotik, demir ilaçları ve solunum yolu hastalıkları tedavisinde kullanılan ilaçlardan oluştuğunu kaydederek şu ifadeleri kullandı: 

"Tıbbi ve Ekonomik Değerlendirme Komisyonu’nda alınan kararlara göre 30 ilacı, bedeli ödenecek ilaçlar listesine dahil ettik. Eşdeğer olan bu ilaçlar sayesinde sigortalılarımızın tedavilerinde alternatifler ve erişim kolaylığı sağlamış olduk. Geri ödeme listesine eklediğimiz ilaçlar, antibakteriyel ilaçlar, kalp rahatsızlıklarında kullanılan ilaçlar, vitamin destek grupları, KOAH, epilepsi, analjezik, antitrombotik, demir ilaçları ve solunum yolu hastalıkları tedavisinde kullanılan ilaçlardan oluşmaktadır. Eklenen 30 ilacın mevcut durumda eşdeğeri bulunmakta olup, bu ilaçların geri ödeme listesine ilavesiyle kullanıldıkları tedaviler için alternatifler ve erişim kolaylıkları doğmuştur. Sosyal Güvenlik Kurumumuzda bu eklemeyle birlikte bedeli ödenen yurtiçi ilaç sayısı 8 bin 547’ye ulaştı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı olarak, geri ödeme listemize aldığımız ilaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim."

DHA

Anahtar Kelimeler:
AileÇalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt SelçukIlaç
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