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Bakan Pakdemirli: Karadeniz'deki yangınların tamamı söndürüldü

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Karadeniz Bölgesi'ndeki örtü ve orman yangınlarıyla ilgili, "Yangınların hepsi söndürüldü, tamamı kontrol altına alındı. Ekiplerimiz, yangın alanlarında bir süre daha kalacak" dedi.

Bakan Pakdemirli: Karadeniz'deki yangınların tamamı söndürüldü

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Karadeniz Bölgesi'ndeki örtü ve orman yangınlarıyla ilgili, "Yangınların hepsi söndürüldü, tamamı kontrol altına alındı. Ekiplerimiz, yangın alanlarında bir süre daha kalacak" dedi.

26 Aralık 2019 Perşembe 13:51
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Bakan Pakdemirli: Karadeniz'deki yangınların tamamı söndürüldü

TRABZON - Karadeniz Bölgesi'nde 3 gündür süren örtü ve orman yangınlarıyla ilgili ekiplerin çalışmalarını inceleyen Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Trabzon Valiliği'nde açıklamalarda bulundu. Yangınların tamamının kontrol altına alındığını duyuran Bakan Pakdemirli, "170 kilometre hızında rüzgar ve meteoroloji koşullarının aleyhimize olması, arazi koşullarının zorluğu nedeniyle 65 saatin sonunda tüm yangınlar kontrol altında alındı ve söndürüldü. 200 araç ve 700 personelle yangınlara müdahale ettik. 23 ilden 40 tane araç takviyesi yapıldı. Bazen uçakla da personel taşıdık. Antalya, Adana, İzmir ve Muğla gibi illerden personel geldi. Gece boyunca çalıştık. Hem Araklı'da hem Dernekpazarı'ndaki çalışmaları bizzat yerinde inceledik ve kontrol ettik. Dün gece hiç başlamamış bir yangınımız çıktı Maçka'da. Bu noktada da çalışmalar yapıldı ve yangın söndürüldü" diye konuştu. 

'METEOROLOJİK UYARILARA KARŞI DİKKATLİ OLALIM'

Ekiplerin alanda bir süre daha kalıp, soğutma çalışması yürüteceğini aktaran Bakan Pakdemirli, "Ortahisar ve Vakfıkebir'de de küçük çaplı yangınlar çıktı. Bunlar da kontrol altına alındı. Şu anda soğutma faaliyetlerine geçildi. 11 noktada soğutma faaliyeti devam ediyor. Yangınların hepsi söndürüldü, tamamı kontrol altına alındı. Ekiplerimiz yangın alanlarında bir süre daha kalacak. 280 hektar örtü şeklinde bir alan zarar gördü, bunun 10 hektarı da fındıklık. Bu yangında hassasiyet gösteren herkese teşekkür ediyorum: Vatandaşlarımızı bir kez daha uyarıyorum. Meteorolojik uyarılara karşı dikkatli olalım. Bahçe temizliği yapılırken meteoroloji uyarılarını dikkate alalım. Çok büyük felaketler ortaya çıkabilir" dedi. Fatih TURAN- Selay SAYKAL/TRABZON, (DHA) 

ORMAN İŞÇİLERİNİN ZORLU YANGIN MESAİSİ

Karadeniz Bölgesi'nde 3 günde 75 noktada çıkan, 260 hektar orman ve tarım arazisinin zarar gördüğü yangınlar kontrol altına alındı. Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı 23 ilden gelen yangın söndürme ekipleri, gece gündüz aralıksız alevlere müdahale etti. Demirören Haber Ajansı (DHA) ekipleri, mevsimlik orman işçilerinin zorlu yangın söndürme mesaisini görüntüledi. Muğla'nın Fethiye ilçesinden gelen orman işçileri, zorlu arazi koşullarında orman için patika yolları kullanarak, ulaştıkları yangın noktalarında kazma, kürek ve tırmıklar ile alevlere müdahale etti. Ekipler, ormangülü ağaçları ile kaplı alanda örtü şeklinde devam eden yangınları kontrol altına aldı. Çalılıklarla kaplı ormanda ilerlemekte zorlanan ekipler, rüzgarın etkisiyle yayılan duman nedeniyle zor anlar yaşadı. Orman işçileri, tüm zorluklara rağmen yangınları kontrol altına almayı başardı. Orman işçileri, 3 gündür gece gündüz alevlerle mücadele ettiklerini belirterek, zor şartlarda çalıştıklarını söyledi. İşçiler, anız yakılmaması yönünde uyarılarda bulundu.

Karadeniz Bölgesi'nde çıkan orman ve örtü yangınlarının, anız yangını olarak başladığı ve rüzgarın etkisiyle yayıldığı belirlenmişti. Anız yangınlarının orman yangınlarına neden olduğu gerekçesiyle 7 kişi hakkında yasal işlem başlatılmıştı.

Bakanlık ve valilik uyarısına rağmen Trabzon'un Köprübaşı ilçesindeki birçok noktada anız yakıldığı görüldü. Bazı kişiler, anız ateşinin tehlike oluşturmadığını savundu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Tarım Ve Orman Bakanı Bekir PakdemirliKaradeniz BölgesiYangın
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