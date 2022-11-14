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Bakan Özer: Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bu kutlu yürüyüşüne devam edecek

14 Kasım 2022 Pazartesi 12:18
Bakan Özer: Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bu kutlu yürüyüşüne devam edecek

HATAY - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İstanbul'daki terör saldırısına ilişkin, "Kimsenin şüphesi olmasın; Türkiye Cumhuriyeti devleti, aziz milletiyle emin adımlarla geleceğe doğru bu kutlu yürüyüşüne devam edecektir" dedi.

​Milli Eğitim Bakanı Özer, bir dizi ziyaret için Hatay'a geldi. Hatay Valiliği'ne ziyarette bulunan Bakan Özer, daha sonra İstanbul'daki patlamaya ilişkin konuştu. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin geleceğe doğru emin adımlarla yürüdüğünü belirten Özer, şunları söyledi:

"Taksim'de bir terör saldırısıyla sarsıldık. 6 vatandaşımız şehit oldu, 81 vatandaşımız da yaralandı. Kimsenin şüphesi olmasın; Türkiye Cumhuriyeti Devleti, aziz milletiyle emin adımlarla geleceğe doğru bu kutlu yürüyüşüne devam edecektir. Hiçbir saldırı bu yürüyüşünden geri adım atmasına vesile olamayacaktır, yıldıramayacaktır. Türkiye Cumhuriyeti Devletimiz, bu coğrafyada yaşamanın bedelini geçmişte ödemiştir; bugün de ödemektedir, gelecekte de ödeyecektir. Ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bu topraklarda binlerce yıl nasıl yaşadıysa; bundan sonra da binlerce yıl yaşamaya devam edecektir. Milletimizin başı sağ olsun."

Bakan Özer ve beraberindekiler, daha sonra İl Milli Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Basına kapalı yapılan toplantı sonrası Özer'in açıklama yapması bekleniyor. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim Bakanı Mahmut ÖzerTerör Saldırısı
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