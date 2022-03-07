Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 6
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.000,22
ALTIN
913,91
DOLAR
14,34
STERLİN
18,94
EURO
15,66
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim...
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğünden Sözleşmeli Personel Alacak
Malatya Turgut Özal Üniversitesi...
Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim ve Araştırma Görevlisi alacak
Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim ve...
Cidde Başkonsolosluğuna Sözleşmeli Sekreter alınacak
Cidde Başkonsolosluğuna Sözleşmeli Sekreter...
İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Bakan Muş, Arnavutluk Bakanı ile Kapıkule'de buluştu

07 Mart 2022 Pazartesi 15:18
Bakan Muş, Arnavutluk Bakanı ile Kapıkule'de buluştu

EDİRNE - Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Arnavutluk Ekonomi ve Maliye Bakanı Delina İbrahimaj ile Edirne'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen ikili temas ve toplantının ardından heyet Kapıkule Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Arnavutluk Ekonomi ve Maliye Bakanı Delina İbrahimaj ile Kapıkule Sınır Kapısı'nda buluştu. Basına kapalı gerçekleşen buluşmada ikili temas ve yaklaşık 2 saat süren toplantının ardından heyet Kapıkule Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu. 

Görüşmelerle ilgili açıklama yapılmazken, Arnavutluk'un gümrük kapılarının modernize edilmesiyle ilgili Türkiye'den talepleri olduğu öğrenildi. Bunun üzerine Arnavutluk Ekonomi ve Maliye Bakanı Delina İbrahimaj'ın, Kapıkule Sınır Kapısı'nda gelerek incelemelerde bulunduğu belirtildi. Heyet, Kapıkule'de görüşmelerin ardından Meriç Nehri kenarında bir restoranda yemek yedi. Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un, Selimiye Cami ile Sultan 2'nci Beyazid Külliyesi ve Sağlık Müzesi'ni gezmesinin ardından kentten ayrılacağı belirtildi.

DHA

Son Güncelleme: 07.03.2022 15:22
Anahtar Kelimeler:
Ticaret Bakanı Mehmet MuşArnavutluk Ekonomi Ve Maliye Bakanı Delina İbrahimajKapıkule
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
PKK'lı teröristlerin katlettiği 6'sı çocuk, 8 kişi anıldı
PKK'lı teröristlerin katlettiği 6'sı çocuk, 8 kişi anıldı
Üstün Patent Ödüle Doymuyor
Üstün Patent Ödüle Doymuyor
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğünden Sözleşmeli Personel Alacak
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğünden Sözleşmeli Personel Alacak
Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim ve Araştırma Görevlisi alacak
Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim ve Araştırma Görevlisi alacak
Çetin Emeç mezarı başında anıldı
Çetin Emeç mezarı başında anıldı
"20 bin 550 Ukraynalı Türkiye'ye geldi"
"20 bin 550 Ukraynalı Türkiye'ye geldi"
Kamuya 419 şehit yakını, gazi ve gazi yakını atanacak
Kamuya 419 şehit yakını, gazi ve gazi yakını atanacak
Cidde Başkonsolosluğuna Sözleşmeli Sekreter alınacak
Cidde Başkonsolosluğuna Sözleşmeli Sekreter alınacak

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma