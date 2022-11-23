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Bakan Kurum’dan Düzce’deki depreme ilişkin açıklama

23 Kasım 2022 Çarşamba 14:13
Bakan Kurum’dan Düzce’deki depreme ilişkin açıklama

İSTANBUL - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Düzce’de meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Kurum, “Düzce’de 5.9 büyüklüğünde meydana gelen, Ankara ve İstanbul başta olmak üzere çevre illerde hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Depremden hemen sonra 37 ekibimizle hasar tespit çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.


 

Kağıthane’de kentsel dönüşümle yenilenen ev ve işyerlerinin hak sahiplerine teslim töreninde konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum konuşmasının devamında, “Hasar gören binalarımızda tespit çalışmalarımız tamamlanıncaya kadar vatandaşlarımızın güvenliği için evlerine girmemelerini rica ediyoruz. Yapı izleme cihazlarımızı, mobil laboratuvarlarımız ve koordinasyon araçlarımızı bölgeye sevk ettik. Hasar görmüş binalarımız olsa da yıkılan bir binamız yok. Yaralı kardeşlerimize Allah’tan şifalar diliyorum. İnşallah en kısa zamanda sağlıklarına kavuşurlar” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
DüzceDepremMurat Kurum
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