Bakan Kurum: Üreticisi, inşaatçısı, işçisi, mühendisi, mimarı ile hep birlikte bu süreci yürütmek zorundayız

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından koordinasyonunu yürüttüğü Gaziantep'teki çalışmalarını sürdürüyor.

Depremden etkilenen 11 ilde depremzedeler için inşa edilecek kalıcı konutların yerlerinin belirlenmesi amacıyla bilim insanlarıyla görüşmeler yapan Kurum, müteahhit ve inşaat malzemesi üreticileriyle de ayrı ayrı toplantılar gerçekleştirdi.

Bakan Kurum, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun da aralarında bulunduğu iş dünyası ve inşaat malzemesi üreticileriyle bir araya geldi.

İş dünyası temsilcilerinin dinlendiği, üretimin artırılmasına ilişkin istişarelerde bulunulan toplantıda, inşaat malzemesi üreticileri, depremlerden etkilenen 11 ilde fiyatları sabitlediklerini açıkladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, daha sonra müteahhitlerle bir araya gelerek yeni yapılacak konutlara ilişkin bilgi verdi. "Türkiye için eli taşın altına koyma zamanı" olduğunu belirten Kurum, şunları kaydetti:

"Üreticisi, inşaatçısı, işçisi, mühendisi, mimarı ile hep birlikte bu süreci yürütmek zorundayız. Devletin gücünü bugün vatandaşa gösterme, her türlü imkanı vatandaşa verme günü. Bunu da hep birlikte yapmak zorundayız. Bunu yapacak güce ve kudrete sahibiz. El birliği içerisinde bu süreci yöneteceğiz. Bu süreci doğru yönetmek zorundayız. Biz pandemi sürecinde kimsenin çalışmadığı bir dönemde afet konutunu da yaptık, sosyal konutumuzu da yaptık, kamu yatırımlarını da yaptık. Milletin evden çıkmadığı süreçte biz sokaktaydık. Maskeyle gittik şantiyede çalıştık. Tüm dünya tedariki durmuştu. Yarın hepsi düzene girer, aslolan olanı orada takip etmek, birlikte yönetmek. Bunu da inşallah yöneteceğiz."