Bakan Kurum: Sözleşmesini imzaladığımız 32 bin konuttan 20 bininin temellerini 11 ilimizde eş zamanlı atacağız

Malatya

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya Valiliğinde düzenlenen Afet Koordinasyon Merkezi toplantısına katıldı.

Toplantının ardından Battalgazi Gelinciktepe Yeni Yerleşim Alanı'nda incelemelerde bulunan Kurum, yaptığı basın açıklamasında, Malatya'da yaşanan deprem sonrası vatandaşlara konutları hızlı bir şekilde tamamlanacağı yönünde söz verdiklerini ve bu doğrultuda çalışmalara başladıklarını söyledi.

Vatandaşlardan müsterih olmalarını isteyen Kurum, ekiplerin tüm gücüyle sahada olduklarını, gerek selden kaynaklı hasar tespitlerinin gerek deprem afeti nedeniyle yapılması gerekenlerin el birliği içinde yürütüleceğini bildirdi.

Depremin yaşandığı ilk andan itibaren tüm kurumlarla vatandaşların yanına koştuklarını anlatan Kurum, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Nerede afetzede vatandaşımız varsa devletimiz oradaydı ve o günden beri uyandığımız her sabah, her saat, her dakika üstüne koya koya vatandaşımıza daha iyisini, daha güzelini yapmak için mücadelemizi veriyoruz. Sözümüz söz, her zaman söylüyoruz. Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde 20 yılda ne söz verdiysek, o sözlerin hepsini tuttuk. Hamdolsun vatandaşlarımıza konutlarımızı bitirdik, teslim ettik, kentsel dönüşüm dedik, yapılması gerekenleri belediyelerimizle kararlı bir şekilde yürüttük. Burada da tüm milletimize Cumhurbaşkanı'mız bir söz vermiştir, bir yıl içinde başlayacağımız konutların büyük bir kısmını tamamlayacağız ve vatandaşlarımıza güvenli, sağlam konutlarına aynı Malatya'da, Elazığ'da, İzmir'de, Antalya'da, Muğla'da olduğu gibi yine bu deprem afetinde de 11 ilimizde bütün vatandaşlarımızı konutlarına yerleştireceğiz."

Kurum, Malatya'nın tarihini, turizmini, kültürünü, sanatını, şehrin içindeki değerlerini, camisini, hanlarını, hamamlarını, Kayısı Pazarı'nı, tarihi eserlerini koruyacak anlayışla hem yerinde hem de belirlenen rezerv alanlarda inşaat sürecini yürüteceklerini kaydetti.

32 bin konut için sözleşme imzalandı

Milletle omuz omuza zorlu imtihandan selametle çıkılacağını ifade eden Kurum, vatandaşların çadır kenten konteyner kentlere, geçici barınma yerlerine taşınma süreçlerinin devam ettiğini kaydetti.

Devletin şu anda 2,5 milyon vatandaşın sahada bilfiil barınma imkanını gerçekleştirdiğine işaret eden Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir taraftan geçici barınma alanların inşasını gerçekleştirirken diğer tarafta da hasar tespit ekiplerimiz 11 ilimizde eş zamanlı hasar tespit süreçlerini yürütüyorlar. Depremden etkilenen illerimizde şu ana kadar 5 milyon 337 bin bağımsız bölümden oluşan 1 milyon 847 bin bina bizzat yerine gidilip incelenmiş ve hasar tespitleri yapılmıştır. Bu hasar tespitler çerçevesinde içerisinde 876 bin bağımsız bölümden oluşan 298 bin binanın yıkık, acil yıkılacak, ağır hasarlı ya da orta hasarlı olduğunun tespitini yaptık. Malatya'mızda 120 bin 462 bağımsız bölümden oluşan 38 bin binamız yıkık, acil yıkılacak, ağır hasarlı ya da orta hasarlı olarak tespit edilmiştir."

TOKİ'nin koordinasyonunda 11 ilde inşaat sürecini de yürüttüklerini vurgulayan Kurum, Cumhuriyet tarihinin en büyük afet konut yapım seferberliğinin başlatıldığını hatırlattı. İnşaat çalışmaları hakkında bilgi veren Kurum, "21 Şubat inşaat sürecini başlattık ve bugüne kadar sözleşmelerimizi imzaladığımız Gaziantep'te 7 bin 747, Adıyaman'da 1400, Kilis'te 264, Hatay'da 296, Kahramanmaraş'ta 7 bin 628, Şanlıurfa'da 300, Malatya'da 5 bin 702, Elazığ'da 505, Adana'da 717, Osmaniye'de 50 olmak üzere toplamda 32 bin konutumuzun inşasına başlamış olduk."

İlk sözleşmeleri imzalanan illerde eş zamanlı inşa faaliyetleri yürütüldüğünü aktaran Kurum, "Önümüzdeki hafta itibarıyla sözleşmesini imzaladığımız 32 bin konuttan 20 bininin temellerini Cumhurbaşkanı'mızın teşrifiyle 11 ilimizde eş zamanlı atacağız." dedi.

Toplantının ardından Battalgazi Gelinciktepe Yeni Yerleşim Alanı'nda incelemelerde bulunan Kurum, burada yaptığı basın açıklamasında, Malatya'da ilk hasar tespitlerine göre 45 bin konut ve 25 bin köy evinde çalışmalara başladıklarını kaydetti.

Bir yıl içerisinde toplamda 650 bin konutun yapımını TOKİ, Emlak Konut, Yapı İşleri, Milli Emlak Genel Müdürlüğünce yürüteceklerini ifade eden Kurum, yeni konutları yaparken sahada bilim insanları, akademisyenlerle çalışacaklarını belirtti.

Bilim insanları, akademisyenlerin önerileri ve fikirleri doğrultusunda Türkiye Ulusal Risk Kalkanı çerçevesinde alt çalışma gruplarıyla en doğru ve sağlam zeminde konutların inşasını gerçekleştirmeye çalıştıklarına dikkati çeken Kurum, okulu, camisi, yeşil alanı ve sosyal alanlarıyla, şehrin içerisindeki demografik ve kültürel yapıyı koruyacak, şehrin dokusunu yeniden ayağa kaldıracak anlayış ile çalışma yaptıklarını söyledi.

Niyetlerinin bir an önce afetzedeleri sağlam, güvenli konutlara yerleştirmek olduğunu dile getiren Kurum, şöyle konuştu:

"Malatya'mız ve diğer afet bölgelerimizde aynı anlayışla çalışmalarımızı yapacağız. Malatya'mızın huzurlu geleceği için Arapgir'den Battalgazi'ye, Doğanyol'dan Yeşilyurt'a, Doğanşehir'e kadar her toprağı birlikte inşa edeceğiz. 3 yıl önceki depremde söz verdiğimiz gibi yöresel mimariye uygun, zemin artı 3-4 katı geçmeyecek anlayışla yaptıysak bu deprem afetini de gece gündüz demeden bilim insanlarımızla, binlerce mimar ve mühendisimizle, çalışma arkadaşlarımızla, afetzede kardeşlerimizle omuz omuza vererek çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Tarihin en saygın medeniyetlerine ev sahipliği yapmış Malatya'mızı, Anadolu'nun muhteşem şehri yapmak için emin olun gece gündüz gayret göstereceğiz."

İlk Evim ilk İşyerim Projesi kapsamında da kura çekimine ve inşaatlara devam edildiğine işaret eden Kurum, "11 ilimizde bütün çalışmaları eş zamanlı yürüteceğiz. Afetzede kardeşlerimizle el ele kol kola, Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde 20 yıldır verdiğimiz her sözü tuttuğumuz gibi inşallah Kahramanmaraş Pazarcık merkezli depremde de sözümüzü tutmaya devam edeceğiz." dedi.

Kentsel dönüşümde yeni dönem

Kentsel dönüşümde yeni bir döneme girdiklerini aktaran Kurum, şunları kaydetti:

"Bir taraftan afet konutlarımızın bir taraftan sosyal konutların inşaatını yapacağız. Eş zamanlı inşa sürecini 81 ilimizde devam ettireceğiz. Kentsel dönüşümdeki kararlılığımızı, irademizi de daha da güçlendirmek adına Hazine ve Maliye Bakanlığımızla ortak bir çalışma yürüttük. Kentsel dönüşüm çalışması kapsamında vatandaşlarımızın kendi konutlarını, riskli konutlarını yenilemesi amacıyla kredi tutarımızı 1 milyon 250 bin liraya kadar çıkarmış olduk. 1,49 faiz tavanı ve 1,49'luk faizin de 0,70'lik oranını bakanlığımız, Hazine ve Maliye Bakanlığımızla birlikte devletimiz karşılayacak. Vatandaşımız 0,79 faiz oranıyla 10 yıl vadede 1 milyon 250 bin lira çekerek kendi binasının yenilenmesine destek vermiş olacağız."

Kentsel dönüşüm sürecinde vatandaşların mağdur olmaması için kentsel dönüşümü yapan firmalara, müteahhitlere de Hazine ve Maliyet Bakanlığı ile ilk kez teşvik vereceklerine işaret eden Kurum, "Riskli binalarda vatandaş ile anlaşan müteahhitler 12 ay ödemesiz 48 ay vadede 250 milyon liraya kadar kredi kullanabilecek. Böylece vatandaşlarımızın konutlarının hızlı bir şekilde yapılma imkanına kavuşulmuş olacak. Kentsel dönüşümü hızlandıracak ve şehirlerin daha dirençli hale gelmesi için kararlılığımız bir kez daha ortaya koymuş olacağız." ifadelerini kullandı.

Bir daha böyle afetlerin yaşanmaması temennisinde bulunan Kurum, açıklamasının ardından TOKİ konutlarında yaşayan vatandaşlarla sohbet etti.