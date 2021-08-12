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Bakan Kurum, selin vurduğu Bartın'da yaraların sarılacağını söyledi

12 Ağustos 2021 Perşembe 14:03
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Bakan Kurum, selin vurduğu Bartın'da yaraların sarılacağını söyledi

BARTIN - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bartın'da sel felaketinden zarar gören bölgelerde incelemeler yaparak çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bakan Kurum, selden etkilenen vatandaşlara yaraların sarılacağını söyledi.

Bartın'da meydana gelen sel felaketinde çok sayıda ev ve araç zarar gördü. Sel felaketi sırasında paniğe kapılan bir vatandaş, kalp krizi geçirip hayatını kaybetti. Sel sularının evinin yıktığı Arife Ünal (85) da sel sularına kapılarak kayboldu. Ekiplerin, Arife Ünal'ı arama çalışmaları sürüyor. AFAD, JAK ve deniz polisi ekipleri tarafından yaşlı kadının bulunması için her taşın altına bakılıyor. Ayrıca, kokuya duyarlı iz takip köpekleriyle de arama çalışması sürdürülüyor.

MADDİ ZARAR BÜYÜK

Selden zarar gören yollar ve evlerde hasar tespit çalışması başlatıldı. Sel nedeniyle birçok noktasında göçme olan Bartın-Karabük yolunda ise yolun yeniden trafiğe açılabilmesi için başlatılan çalışmalar sürüyor. Bartın Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre selde mahsur kalan 318 vatandaşın kurtarıldığı belirtildi. Bölgede bugün de şiddetli yağmur bekleniyor. Riskli bölgelerde bulunan vatandaşların risk olmayan yerlere yönlendirilmesi için de çalışma başlatıldı. Bartın Belediyesi de dere kenarlarında ikamet eden vatandaşlara yüksek sel riski nedeniyle dikkatli olma çağrısı yaptı.

BAKAN KURUM, SEL BÖLGESİNDE

Dün bölgeye gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bugün de selden zarar gören köyleri ve vatandaşları ziyaret etti. Çalışmalar hakkında bilgi alan Bakan Kurum, sel felaketi sırasında 4 yeğenini kurtarmak için hamle yaptığı sırada kırık cam parçalarına bastığı için yaralanan Erdem Ergün'e de geçmiş olsun dileklerini iletti. Bakan Kurum, selden maddi hasar gören vatandaşlara da yaralarının sarılacağını söyledi. Bakan Kurum'un bölgedeki incelemeleri sürüyor.

ZAFER KÖYÜNDEKİ ZARAR HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Sel nedeniyle büyük zarar gören Zafer köyünde selin şiddeti gün ağarınca ortaya çıktı. İlçede selin neden olduğu zararın boyutu havadan görüntülendi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Bakan KurumSelin Vurduğu Bartın
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