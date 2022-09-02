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Bakan Kurum: İlk andan itibaren yardımlarımızı gönderme gayreti içerisinde olduk

02 Eylül 2022 Cuma 12:37
Bakan Kurum: İlk andan itibaren yardımlarımızı gönderme gayreti içerisinde olduk

PAKİSTAN - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile sel felaketiyle mücadele eden Pakistan’a giderek Başbakan Şahbaz Şerif ile bir araya geldi. Bakan Kurum, "Türk halkı olarak ilk andan itibaren yardımlarımızı gönderme gayreti içerisinde olduk. Türkiye'de yapmış olduğumuz gibi her afet sonrasında nasıl bir aksiyon alıyorsak bugün de dost ve kardeş Pakistan halkı, devleti için de aynı anlayışla buradayız" ifadelerini kullandı.


 

Bakan Kurum, Bakan Soylu ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla sel felaketinden etkilenen Pakistan’a geldi. Heyete, Bakan Kurum ve Soylu’nun yanı sıra TOKİ Başkanı Ömer Bulut, AFAD Başkanı Yunus Sezer, İlbank Genel Müdürü Yusuf Büyük, Yapı İşleri Genel Müdürü Banu Aslan ile Türkiye’den alanında uzman mühendisler de eşlik etti.


 

Kurum ve Soylu ile beraberindeki heyet, ülkede İçişleri Bakanı Rana SanaUllah Khan, Kalkınma ve Planlama Bakanı Ahsen Iqbal ve İklim Değişikliği Bakanı Sharry Rehman tarafından karşılandı. Pakistan Başbakanı Şerif, Soylu ve Kurum'u Başbakanlık konutunda kabul etti. Bakan Soylu ve Bakan Kurum, Şerif başkanlığında Sel Afeti Sonrası Koordinasyon Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirdi.


 

“TÜRK HALKI OLARAK İLK ANDAN İTİBAREN YARDIMLARIMIZI GÖNDERME GAYRETİ İÇERİSİNDE OLDUK”


 

Bakan Kurum toplantıda yaptığı konuşmasında “Türk halkı olarak ilk andan itibaren yardımlarımızı gönderme gayreti içerisinde olduk. İçişleri Bakanımız, AFAD, TOKİ, Kızılay, Yapı İşleri Genel Müdürlüğümüz, İller Bankası Genel Müdürlüğü'yle Türkiye'de yapmış olduğumuz gibi her afet sonrasında nasıl bir aksiyon alıyorsak, bugün de dost ve kardeş Pakistan halkı, devleti için de aynı anlayışla buradayız. Bugün tüm 84 milyon kardeşimizin kalbi Pakistan için atmaktadır” ifadelerini kullandı. Pakistan’ın da zor zamanlarında Türkiye’nin yanında olduğunu ve olmaya da devam edeceğini vurgulayan Bakan Kurum, “Daha önce Pakistan’da hem 2005-2010 yılları arasında yaşanan depremlerde Pakistanlı kardeşimiz hayatını kaybetmişti. O gün de kardeşlerimiz, Türkiye Cumhuriyeti Devleti gerekli her türlü yardımı, desteği yapmıştı. Ve bu çerçevede 4 bin 872 konut, okullar, camiler ve sosyal donatılar TOKİ Başkanlığımız eliyle inşa etmiştik” ifadelerini kullandı.


 

Bakan Kurum sözlerine şu şekilde devam etti: “Bugün de gerek hasar tespit noktasında gerekse Pakistanlı kardeşlerimizin bundan sonraki yaşamlarında ihtiyaç duyduğu tüm alanlara ilişkin Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Pakistan Devletinin ve halkının ihtiyaçları ne ise bu ihtiyaçları karşılama noktasında seferberlik ruhuyla hareket etmektir. Nasıl daha önce ülkemizde Elazığ, Malatya, İzmir’de bir beraber olduk ve afetlerde vatandaşımızın yarasını sardıysak nasıl Pakistan’da, Arnavutluk’ta, Endonezya’da yine yaşanan afetlerde Türkiye olarak yardıma koştuysak bugün de Pakistanlı kardeşlerimizin yanında olacağız. Ben bu vesileyle tekrar şahsınızda Pakistan Hükümetine ve tüm Pakistanlı kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Vefat eden ailelerimize de Allah’tan rahmet diliyorum.”

DHA

Son Güncelleme: 02.09.2022 12:44
Anahtar Kelimeler:
ÇevreŞehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurumİçişleri Bakanı Süleyman SoyluSel FelaketiPakistan
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