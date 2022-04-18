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Bakan Kurum, Gebze Millet Bahçesi'nde incelemede bulundu

18 Nisan 2022 Pazartesi 16:21
Bakan Kurum, Gebze Millet Bahçesi'nde incelemede bulundu

KOCAELİ - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yapımı devam eden Gebze Millet Bahçesi alanında incelemelerde bulunarak, Kocaeli’nin deprem bölgesi olduğunu, yapımı devam eden alanın aynı zamanda toplanma alanı vazifesi göreceğini söyledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gebze ilçesinde yapımı devam eden Gebze Millet Bahçesi alanında incelemelerde bulundu. Fidan diken Bakan Kurum, anı kütüğüne isminin yazıldığı plaketi çaktı. Bakan Kurum, Gebze’deki vatandaşların talebi üzerine millet bahçesini yaptıklarını ifade ederek, “Burası 393 bin metrekare alan. Burası aslında toplu konut idaresindeki bir alandı, fakat Gebze’deki vatandaşlarımızın talebi üzerine Sayın Cumhurbaşkanımızın da talimatları üzerine Kocaeli’mize bir millet bahçesi olarak kazandırma sözü vermiştik. İnşallah yıl sonuna kadar da Ekim ayında Cumhuriyet Bayramı’nda bir teslim gerçekleştirmek ve vatandaşın hizmetine açmak istiyoruz. Kocaeli’de 12 millet bahçemiz var. Bir kısmı inşa aşamasında bir kısmı proje aşamasında bir kısım da bugün gördüğümüz gibi artık hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Toplamda Kocaeli’ye 8 milyon metrekare yeşil alan kazandırıyoruz. Bu da gerçekten Kocaeli gibi üreten sanayi şehrimize vatandaşlarımızın sosyalleşme adına çok çok önemli. Şehirde vatandaşların nefes alacağı alanları yapıyoruz” dedi.

‘BU ALANLAR TOPLANMA ALANI VAZİFESİNİ GÖRECEK’

Kocaeli’nin deprem bölgesi olduğunu belirten Bakan Kurum, “Kocaeli bir deprem bölgesi ve hala 1999’da yaşadığımız acılar içimizde. Bu alanlar aynı zamanda bir toplanma alanı vazifesini görecek. Allah göstermesin bir deprem anında bu millet bahçesi vatandaşlarımızın barınma, gıda ve sağlık ile tedavi ihtiyaçlarını verebileceğimiz bir alan. Bir taraftan da yeşil alanların sayısını artırırken bir taraftan da kentsel dönüşüm projelerimizi büyükşehir ve ilçe belediyelerimizle koordinasyon halinde yönetiyoruz” diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Bakan KurumGebze Millet BahçesiInceleme
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