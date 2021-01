Bakan Kurum: Doğamızı koruyacak adımları atacağız

TEKİRDAĞ - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, incelemelerde bulunmak üzere Tekirdağ'a geldi. Ziyaretlerine Çorlu ilçesinden başlayan Kurum'u, Vali Aziz Yıldırım, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Çiğdem Koncagül, Vali Aziz Yıldırım, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt ile protokol üyeleri karşıladı. Bakan Kurum, Çorlu'da yapımı süreni Millet Bahçesi'nde incelemelerde bulunup, fidan dikti.



Daha sonra açıklama yapan Bakan Kurum, "Bugün Tekirdağ'dayız. Şu an Çorlu'da yapmış olduğumuz millet bahçesinde incelemeler yapıyoruz. Biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımızın milletimizle paylaşmış olduğu proje kapsamında, her ilimizde, şehir merkezinde yürüme mesafesinde, aslında yurt dışına gidip gördüğümüz, bizim ülkemizde de olsa diye gıptayla baktığımız büyük bölge parkları, büyük millet bahçelerinin inşası için tüm ekibimizle birlikte çalışıyoruz. Bu çerçevede 81 ilimizde 81 milyon metrekare millet bahçesi hedefiyle projelerimizi yürütüyoruz. Şu ana kadar yaklaşık 50 milyon metrekarelik alanı projelendirdik ve devam eden 280 tane millet bahçesi projemiz var. 34'ünün yapımını tamamladık ve halkımızın kullanımına açtık.Etaplar halinde de millet bahçelerimizi artırıyoruz" dedi.



'MİLLET BAHÇELERİ ŞEHRİN NEFES ALMASINI SAĞLIYOR'



Bakan Kurum sözlerini şöyle sürdürdü:



"İklim değişikliği ile mücadele ettiğimiz şu süreçte, iklim değişikliğinin etkilerini en aza indirmek, şehirde yatayda ekolojik koridorları oluşturmak, şehrin nefes almasını sağlamak açısından millet bahçelerimiz çok önem arz ediyor. Bugün Tekirdağ'ımızda da 5 tane millet bahçesini projelendirdik ve toplamda 313 bin metrekare yeni yeşil alanımızı Tekirdağ'ımıza, Çorlu'muza, Hayrabolu'muza kazandırıyoruz. Bu kapsamda şu an içinde bulunduğumuz Çorlu Millet Bahçesi toplamda 30 bin metrekarelik alanda. 16 bin metrekaresini inşa ediyoruz. Hemen yanındaki askeri alanın da taşınma sürecini bitirir bitirmez, 30 bin metrekarelik alanda, Çorlu merkezde herkesin yürüme mesafesinde ulaşabileceği projemizi tamamlıyor olacağız. Projemizin içinde 1 kütüphanemiz, millet kıraathanemiz, yürüyüş yolları, bisiklet yolları, botanik bahçeleri, oyun alanları gibi gencimizin, çocuklarımızın, yaşlılarımızın vakit geçireceği, her türlü faaliyetleri yapabileceği alanlar mevcut. Bu kapsamda biz Çorlu'muza gelip, bu alanın millet bahçesi olacağı sözünü vermiştik. Kentsel dönüşümle ilgili yapacaklarımızın sözünü vermiştik. Şimdi o sözleri tutmanın gururunu, mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah vatandaşımıza, milletimize verdiğimiz sözleri tutmak suretiyle çalışmalarımızı kararlı bir şekilde yapacağız."



İKLİM KANUNU



Bakan Murat Kurum, iklim değişikliği ile ilgili mücadele kapsamında eylem planlarını açıkladıklarını belirterek, "İnşallah Meclis'imizle birlikte İklim Kanunu'nu ilk yarı yılda hazırlayıp, yine şehirlerimizdeki etkilerini en aza indirecek, çevremizi, doğamızı koruyacak adımları da atacağız. Misafirperverliği için tüm Tekirdağlı, Çorlulu kardeşlerime teşekkür ediyorum" dedi.



Bakan Kurum, daha sonra Marmara Ereğlisi ilçesine gitti.