Bakan Kurum depremin bilançosunu açıkladı

TRABZON - Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, sabah saatlerinde Trabzon'a geldi. Valiliği ziyaret eden Bakan Kurum, Çanakkale Ayvacık'ta dün akşam meydana gelen, Richter ölçeğine göre 5.0 büyüklüğündeki depremle ilgili konuştu. Depreme ilişkin hasar tespit çalışmalarının sürdürüldüğünü belirten Kurum, bilançoyu da açıkladı. Bakan Kurum, "Dün akşam saatlerinde Çanakkale ilimiz Ayvacık ilçemizde 5 şiddetinde deprem meydana geldi. Çok şükür ki can kaybımız yok. Korku üzerine yaralılarımız, hastaneye başvurdular. Onlara da gereken bakım hastanelerimiz tarafından yapılmaktadır. Hem AFAD hem de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekiplerimiz, şu an sahadalar. Hasar tespit çalışmalarını süratle yürütüyoruz. İlk yaptığımız hasar tespit çalışmaları neticesinde, Ayvacık'ta toplam 12 köyümüzde 85 konut, 5 ahır, 1 okul ve 2 camimiz hasar gördü. Bu, ön hasar tespit çalışmaları. Şu an ekiplerimiz sahadalar. Tüm köylerimizde ve ilçemizde hasar tespit çalışmalarımız yürütülüyor" diye konuştu.

'DEPREM, ÜLKEMİZİN ÇOK ÖNEMLİ GERÇEĞİ'

Depremin, Türkiye'nin çok önemli gerçeği olduğunu vurgulayan Bakan Kurum, şunları söyledi:

"Görüyoruz ki deprem, ülkemizin çok önemli gerçeği. Daha dün 81 ilimize, valiliklerimize genelge gönderdik. Bu genelge kapsamında hedefimiz, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın talimatları çerçevesinde bu ülkede riskli ne kadar yapı varsa vatandaşımızın can ve mal güvenliği tehlikesi altında ne kadar yapı varsa bunları süratle dönüştürmek. Bu genelge kapsamında, valiliklerimiz, belediyelerimize şehir içindeki riskli binaların ve alanların tespiti için bu alanların tespitiyle birlikte genel kentsel dönüşüm master planı hazırlamak suretiyle bakanlığımıza bu çalışmaları yapıp, şehirde ne kadar riskli alan, riskli bina varsa 3 ay içinde bunları bakanlığımıza bildirecekler. Bakanlığımızla yerel yönetimlerimiz iş birliği çerçevesinde bu alanları süratle dönüştürmek ve önümüzdeki 5 yıllık süreçte 2023 yılına kadar 1,5 milyon konutu dönüştürmeyi hedefliyoruz."

'BU İŞTE KARARLIYIZ'

Türkiye'de kentsel dönüşüme maruz kalacak konut sayısının, yaklaşık 6,7 milyon olduğunu kaydeden Kurum, "İnşallah, en riskli konutlardan başlamak suretiyle önümüzdeki süreçte bitireceğiz. Buna ilişkin hem bakanlığımız hem de bakanlığımızın ilgili bağlı genel müdürlükleri başkanlıkları eliyle bir kısmını gerçekleştireceğiz. Yılda 300 bin hedefin yaklaşık yüzde 10-15'ini, 30- 40 bin konutunu Toplu Konut Başkanlığı'mız eliyle İller Bankası Genel Müdürlüğü'müz eliyle ve Altyapı Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü'müz eliyle dönüşümünü sağlayacağız. Bunun dışındaki dönüşümleri de yerel yönetimimiz ve özel sektörlerimizle birlikte gerçekleştireceğiz. Bu işte kararlıyız. Biz hiçbir vatandaşımızın canına, malına zarar gelsin istemiyoruz" dedi.

'ÜFE ARTIŞI YERİNE TÜFE ARTIŞ ORANINA GEÇİYORUZ'

Hazine taşınmazlarının kira ittifak hakkıyla kullanım izin ve sözleşmelerine dair yönetmelik çerçevesinde değişiklik yapıldığını da hatırlatan Bakan Kurum, "Bunun dışında bir yönetmelik değişikliğimiz var. Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik çerçevesinde, hazine taşınmazlarının kira ittifak hakkıyla kullanım izin ve sözleşmelerinde ÜFE artışı yerine TÜFE artış oranına geçiyoruz. Devam eden sözleşmelerimiz bu artışa göre değiştirilecek. Yeni sözleşmelerde tamamen tüketici fiyat endeksi üzerinden yapılacak. Bu da hem vatandaşımız için hem de yeni sözleşmelerimiz için önemli bir değişiklik. Bu sayede vatandaşlarımız artık sözleşmelerinde tüketici fiyat endeksi üzerinden artışa gidilecek" diye konuştu.