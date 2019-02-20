Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
sisli
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
102358
ALTIN
229.556
DOLAR
5.3066
STERLİN
6.9077
EURO
6.0186
Olumsuz hava koşulları veri kaybını artırıyor
Olumsuz hava koşulları veri kaybını...
Fenerbahçe'nin Zenit kadrosu belli oldu
Fenerbahçe'nin Zenit kadrosu belli oldu
İBB Çizgi Atölyesi’nde yeni dönem kayıtları başladı
İBB Çizgi Atölyesi’nde yeni dönem...
Büyük Beşiktaş Yürüyüşü Platformu kendini tanıttı
Büyük Beşiktaş Yürüyüşü Platformu kendini...
Günlük cirosu 400 bin lira
Günlük cirosu 400 bin lira
Flaş Haber
Mersin'de feci kaza
Kapat

Bakan Kurum: "590 bin konutun dönüşümünü sağladık"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşüme hız vereceklerini belirterek, "2012 yılında Cumhurbaşkanımızın başlattığı kentsel dönüşüm seferberliğinde bugüne kadar 590 bin konutun dönüşümünü sağladık. Hedefimiz 5 yılda 1.5 milyon konutun dönüşümünü sağlamak." dedi.

Bakan Kurum: "590 bin konutun dönüşümünü sağladık"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşüme hız vereceklerini belirterek, "2012 yılında Cumhurbaşkanımızın başlattığı kentsel dönüşüm seferberliğinde bugüne kadar 590 bin konutun dönüşümünü sağladık. Hedefimiz 5 yılda 1.5 milyon konutun dönüşümünü sağlamak." dedi.

20 Şubat 2019 Çarşamba 13:35
4 Okunma
Bakan Kurum: "590 bin konutun dönüşümünü sağladık"

GAZİANTEP - Sabah saatlerinde Gaziantep’e gelen Bakan Kurum, Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen çiftçiye nohut tohumu ve bez torba dağıtımı törenine katıldı. Gaziantep Valisi Davut Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in de katıldığı törende konuşan Bakan Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı 11 maddelik manifestonun 8 maddesinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile ilgi ilgili olduğunu dile getirdi. Bakanlıkla ilgili konular hakkında yapılacakları anlatan Bakan Kurum şunları söyledi:

"Bu konuların başlıklarına baktığınızda artık şehir planlarının 50-100 yıllık olmasını içeren ve içerisinde, hakkaniyet ve vatandaşların rızası ile yeni şehir planları yapılacak. Bu şehir planları da bütün şehrin geleceğini, tarım, turizm, sanayi şehirdeki tüm sektörlerin geleceğini ilgilendirecek şekilde, bir çalışma yapılmasıydı. İkinci önemli maddemiz kentsel dönüşümdü. Kartal’da geçtiğimiz günlerde 21 canımız gitti. 2012 yılında Cumhurbaşkanımızın başlattığı kentsel dönüşüm seferberliğinde bugüne kadar 590 bin konutun dönüşümünü sağladık. Hedefimiz 5 yılda 1.5 milyon konutun dönüşümünü sağlamak. Kartal'da yıkılan binamızın etrafındaki 9 riskli binayı daha boşalttık ve 158 vatandaşımızın taşınma işi bugün itibari ile tamamlandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekiplerimiz bölgedeki 9 binanın da yıkımını gerçekleştirecek. Bunları yaparken hiçbir vatandaşımızı mağdur etmedik. Taşınma için ilgili bakanlıklarımızla Cumhurbaşkanımızın talimatıyla 5'er bin lira verdik ve onları güvenli bir şekilde sağlam binalara taşıdık. Yine evi yıkılacak riskli binalarda oturan vatandaşlarımıza da bin 500 liraya kadar kira yardımı yapıyoruz. Evin eşyası için evine giremeyen vatandaşlarımıza da taşınması ve eşyasını alabilmesi için yaklaşık 40 bin lira devletimiz yardım ediyor."

KENTSEL DÖNÜŞÜM GENELGESİ

Riskli binaların yıkılmasına müteakip TOKİ ve İller Bankası eliyle birçok yerde yapıldığı gibi vatandaşı mağdur etmeden kentsel dönüşüm sürecini yürüteceklerini ifade eden Kurum, şöyle devam etti:

"Manifesto çerçevesinde tüm bakanlıklarımız kentsel dönüşümle ilgili her noktada çalışıyor. Dün 81 ile genelge yayınladık. Şehirde ne varsa vatandaşın canını malını riske atan bir durum söz konusu ise 3 ay içinde bütün belediye başkanlarımız bunları tespit edecekler. Bunları öncelik sırasına göre de bir kentsel dönüşüm strateji planı getirecekler. Çerçevesinde kentsel dönüşümü hızlı etkin bir şekilde Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine uygun bir şekilde vatandaşımızın mağdur etmeyecek şekilde bu dönüşüm için inşallah gerçekleştirmiş olacağız. Hedefimiz önümüzdeki 20 yıl içerisinde Türkiye'deki 6,7 milyon konutun dönüşümünü sağlamak. Bu noktada bakanlık olarak her türlü fedakarlığa hazırız. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla arkadaşlarımız tüm Türkiye'ye ilişkin planlarını yaptılar, belediyelerimizle bu süreci yöneteceğiz. Önümüzdeki 20 yıllık süreçte artık Türkiye'de riskli bina, deprem korkusu yaşayan vatandaşımız kalsın istemiyoruz. Biz istiyoruz ki bir daha analar ağlamasın, başka ocaklara ateş düşmesin. Buna ilişkin kararlıyız. 81 ilimizde de bu çalışmayı kararlı şekilde yürüteceğiz."

Bakan Kurum ve protokol üyeleri konuşmaların ardından 350 çiftçiye 350 ton tohumluk nohut ile bez torba dağıtımı yaptı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Çevre Ve Şehircilik Bakanı Murat KurumKentsel Dönüşüm
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"2012'den bugüne 176 bin bireysel başvuru sonuçlandırıldı"
"2012'den bugüne 176 bin bireysel başvuru sonuçlandırıldı"
Mersin'de feci kaza
Mersin'de feci kaza
Milas'ta 3 işçinin öldüğü maden faciasında, 3 şüpheli adliyede
Milas'ta 3 işçinin öldüğü maden faciasında, 3 şüpheli adliyede
Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı
Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı
Bayraklı'daki o bölgede bakanlık inceleme başlattı
Bayraklı'daki o bölgede bakanlık inceleme başlattı
Karadeniz'de PKK'lı teröristlere bir darbede günlüklerinden
Karadeniz'de PKK'lı teröristlere bir darbede günlüklerinden
Peribacalarında çay bahçesi yıkıldı
Peribacalarında çay bahçesi yıkıldı
Milli Eğitim Bakanı Selçuk gençlerle tenis oynadı
Milli Eğitim Bakanı Selçuk gençlerle tenis oynadı
Irak'ta bomba eğitimi alan PKK'lı terörist İzmir'de yakalandı
Irak'ta bomba eğitimi alan PKK'lı terörist İzmir'de yakalandı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ