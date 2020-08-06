Bakan Koca: Salgına karşı planlama yaptık

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aralarında İstanbul ve Ankara'nın da bulunduğu 14 ilin valileri, sağlık müdürleri ve halk sağlığı başkanlarıyla toplantı yaptıklarını belirterek, "Toplantılarda, vaka durumunu ve tedbirleri değerlendirdik, salgına karşı planlama yaptık'' dedi.