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Bakan Koca'dan Yunan mevkidaşına: İnsanlık ölmemeli

03 Şubat 2022 Perşembe 14:10
Bakan Koca'dan Yunan mevkidaşına: İnsanlık ölmemeli

ANKARA - SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, sınırdan geçmek isterken geri itilen ve donarak ölen 12 göçmene sağlık hizmeti veremediklerini belirterek, Yunan mevkidaşına "İnsanlık ölmemeli" çağrısında bulundu.

Sağlık Bakanı Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, Yunanistan Sağlık Bakanı Tanos Plevris'e çağrıda bulundu. Bakan Koca, sınırda donarak ölen mültecinin cesedinin sağlık ekiplerince olay yerinden kaldırıldığı ana ilişkin fotoğrafı paylaşarak, "Sayın Tanos Plevris Yunanistan Sağlık Bakanı; sınırdan geçmek isterken insani ihtiyaçları düşünülmeden geri çevrilen 12 göçmene gerekli sağlık hizmetini veremedik. Dün onlara ulaştığımızda 11’i maalesef donarak ölmüştü. Birini hastaneye kaldırdık; fakat çok geçti. İnsanlık ölmemeli" dedi. 


DHA

Anahtar Kelimeler:
Sağlık Bakanı Fahrettin KocaYunanistanDonarak ölen 12 Göçmen
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