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Bakan Kirişci'den İstanbul Valiliği ve MÜSİAD ziyareti

24 Ağustos 2022 Çarşamba 14:50
Bakan Kirişci'den İstanbul Valiliği ve MÜSİAD ziyareti

İSTANBUL - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Müstakil Sanayici ve İş adamları Derneği (MÜSİAD) ile İstanbul Valiliği'ni ziyaret etti.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, saat 09.30'da Müstakil Sanayici ve İş adamları Derneği Genel Merkezi'ne ziyarette bulundu. Bakan Kirişci, MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı ve dernek üyeleriyle yaklaşık iki saat süren bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede sektörel sorunlar ele alındı. Bakan Kirişci saat 12.00'da ise İstanbul Valiliği'ne giderek Vali Ali Yerlikaya ile bir araya geldi. 


 

"2023 YILINDA TARIM VE ORMAN SEKTÖRÜNÜ DAHA GÜZEL YAŞATACAĞIZ" 

MÜSİAD ziyaretinde konuşan Bakan Kirişci "Bu ziyaret bugüne kısmet oldu. Karşılıklı olarak çok faydalı görüş alışverişinde bulunduk. MÜSİAD herhangi bir iş adamları derneği değil. Bizim üzerinde çok hassasiyetle durduğumuz ve bu ülkenin lokomotifi diyebileceğimiz iş insanlarının bir araya geldiği dernek. Dolayısıyla bu derneğin tespitleri, bu derneğin bizim sektörümüze ilişkin çözüm önerileri bizler için de kıymet ifade ediyordu. Bunların tamamını aldık. Dosyalarımızı aldık, notlarımızı aldık. İnşallah bundan sonraki çalışmalarımızda biz bu değerlendirmeleri dikkate alarak Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki çalışmalarımızı büyük bir hızla sürdüreceğiz. İnşallah memleketimiz 2023 yolunda daha güzel bir Türkiye'yi ve daha güzel bir tarım ve orman sektörünü birlikte yaşamaya ve yaşatmaya devam edeceğiz" dedi.


 

"BAKANIMIZ SORULARIMIZI AÇIK YÜREKLİLİKLE CEVAPLADI" 

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı "13 Mayıs'ta Adana'da 'Gelecek Tarımda' adlı bir zirvemiz vardı. Bakanımız yurt dışı görevlendirmesi sebebiyle o zirveye katılamamıştı ama bize en yakın zamanda sizin gıda, tarım ve hayvancılık sektörüyle ilgili üyelerinizin olduğu bir toplantı için MÜSİAD'a teşrif edeceğini söylemişti. Orada bu zirvenin sonuçlarını hep beraber değerlendiririz sözü vardı. Bugün o sözünü yerine getirdiği için huzurlarınızda kendisine teşekkür ederim. 2 saati aşan görüşmede, sektörün sorunlarını üyelerimizle birlikte bakanımıza sorduk. Dosyalarımızı verdik. Bakanımız çok açık yüreklilikle sektörel sorunlarımızı cevapladı" dedi. 

DHA

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Bakan Kirişciİstanbul ValiliğiZiyaret
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