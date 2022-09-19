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Bakan Kasapoğlu: Türkiye, genç odaklı hizmet siyasetini yukarılara taşıyor

19 Eylül 2022 Pazartesi 14:30
Bakan Kasapoğlu: Türkiye, genç odaklı hizmet siyasetini yukarılara taşıyor

İZMİR - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Türkiye genç odaklı, eser odaklı hizmet siyasetini her geçen gün yukarılara taşıyor" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bir dizi program için İzmir'e geldi. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'i ziyaret eden Bakan Kasapoğlu, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Daha sonra Kasapoğlu, Valilik makamında düzenlenen yurt toplantısına katıldı. Toplantının ardından gazetecilere açıklama yapan Bakan Kasapoğlu, "Bugün günlerden İzmir. Güzel İzmir'imizdeyiz. Genç nüfusu, spor altyapısı ve potansiyeli itibarıyla İzmir en önem verdiğimiz illerimizden bir tanesi. Bugün Valiliğimizde tüm Bakanlık ekibi olarak bir girizgah yaptık. Hem yatırımlarımızı, projelerimizi değerlendirdik hem de bundan sonraki süreci konuştuk. Gün boyu İzmir ilçelerimizde çalışmalarımız olacak. Kınık ilçesinde Gençlik Merkezi'ni açacağız. Bergama, Aliağa ve Dikili'de ziyaretlerde bulunacağız. Hem gençlik çalışmalarımızı hem spor yatırımlarımızı hep birlikte hem denetlemiş olacağız hem de çıtayı yukarı taşıma gayretlerimizi devam ettireceğiz. Aynı zamanda bir üniversite sezonundayız. Türkiye'deki yurt altyapımızı bu sene rekor seviyeye ulaştırdığımız gibi İzmir’imizde ciddi bir yurt altyapısı düzenlemesi oluşturduk. Bugün yeni yurtlarımızdaki son rötuşlarımızı takip edeceğiz. Öğrencilerimiz için tüm Türkiye genelinde hummalı bir çalışma var. Bu ay içerisinde inşallah ikinci faz yerleştirme çalışmalarının sonuçlarını sizlerle paylaşacağım. Bir yandan yeni projeler hızlı bir şekilde devam ediyor. Geçtiğimiz hafta 105 yeni yurt açılışı gerçekleştirmiştik. Türkiye, genç odaklı, eser odaklı hizmet siyasetini her geçen gün yukarılara taşıyor" ifadelerini kullandı. 

Açıklama sonrası Bakan Kasapoğlu, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ve AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle ile birlikte Tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki esnafı ziyaret etti. (

DHA

Anahtar Kelimeler:
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem KasapoğluHizmet Siyaseti
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