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Bakan Kasapoğlu: Birinci faz ilk yerleştirmede yüzde 80'lik rekora imza attık

07 Eylül 2022 Çarşamba 15:16
Bakan Kasapoğlu: Birinci faz ilk yerleştirmede yüzde 80'lik rekora imza attık

ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı yurt yerleştirme sonuçlarına ilişkin, "Tarihimizin en yüksek yerleştirme oranını gerçekleştirdik. Ülke olarak birinci faz ilk yerleştirmemizde yüzde 80'lik rekor bir orana imza attık" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Ankara Cebeci Yurdu'nda, gençlik ve spor il müdürlerinin de çevrim içi katıldığı basın toplantısında, bakanlığa bağlı yurtların başvuru sonuçlarını açıkladı. Kasapoğlu, 2022-2023 eğitim ve öğretim dönemi yurt başvurularına ilişin birinci faz çalışmalarının tamamlandığını belirterek, yapılan başvuruların 12 kamu kurumu tarafından değerlendirildiğini aktardı. Kasapoğlu, "Başvurusu geçerli sayılan öğrencilerimiz; gelir, başarı ve sosyal durum kriterleri esas alınarak tamamen dijital ortamda, objektif bir şekilde öncelik sıralamalarını belirleyen bir puanlamayla tespit edildiler. Bu kriterler esas alınarak bir sıralama ortaya konuldu" diye konuştu.

Öğrencilerin kazandıkları okula en yakın yurttan başlanarak, sıralamaya göre yerleştirme yapıldığını kaydeden Kasapoğlu, "Yerleştirme aşamalarını bölümlere ayırarak, okulların açılış tarihleri, üniversiteye ilk kez başlayacak öğrencilerin şehre gelişleri gibi durumları özellikle değerlendirdik. Erken açılan şehirlerin üniversitelerinin önceliklendirilmesi yapıldı. Şehre ilk kez gelecek öğrencilerin adaptasyon süreci göz önüne alınarak yine bir değerlendirme yapıldı. Bu değerlendirmelerin her birindeki temel esas, gençlerimizin işlerini kolaylaştırmaktır" dedi.

'41 İLDE YERLEŞTİRMELER TAMAMLANDI'

Yıllık bazda en yüksek talebi almış olmalarına rağmen birinci faz yerleştirmede tarihin en yüksek yerleştirme oranını gerçekleştirdiklerini söyleyen Bakan Kasapoğlu, şöyle devam etti:

"Ülke olarak birinci faz ilk yerleştirmemizde yüzde 80’lik rekor bir karşılama oranına imza attık. Ülkemizin sağladığı yurt hizmetlerinin dünyada eşinin benzerinin olmadığını hepimiz biliyoruz. İspanya konaklama talebinin yüzde 6'sını, İngiltere yüzde 24'ünü, Almanya yüzde 11'ini, Fransa yüzde 15'ini, Amerika ise yüzde 12'sini karşılıyor. Biz yüzde 80'lik bir karşılama oranıyla hem de birinci fazda bu rekoru hep birlikte gerçekleştirdik. Yurtlarımızda dünyanın en güçlü altyapısı var. 36 ülkenin nüfusundan daha fazla kapasiteye sahip bir yurt altyapımız var. Birinci faz sonrası üç fazımız daha var. Bugün itibariyle ikinci faz çalışmalarımıza başlayacağız. Ne ailelerimiz ne de değerli gençler endişe etmesinler."

İlk fazda 41 ilde yerleştirmenin tamamlandığını kaydeden Bakan Kasapoğlu, "Oralarda ikinci faz uygulamaya geçmeyeceğiz. Sıfır yedekle tamamladık. 41 il merkezimizde tüm başvuran arkadaşlarımızı yerleştirdik. 20’ye yakın ilimizde de bu yerleşimi ikinci faz sürecinde tamamlamak üzereyiz. Bunların dışında 10 ilimizde erkek, 4 ilimizde de kız öğrencilerimizin tamamı yine yurtlara tamamen yedeksiz bir şekilde yerleştirildiler. Durumlar il il, ilçe ilçe analiz edildi, analiz edilmeye devam ediyor. Duruma göre gelişen süreçleri yönetme adına yeni planlamalar, yeni birtakım alternatiflerle bu faz süreçleriyle en başarılı yerleştirme sürecini de nasıl bugün ilan ettiysek bu sürecin sonunda sizlerle paylaşmış olacağız. Büyükşehirlerde yerleştirme çalışmalarımızdaki başarılarımızı da bu yeni aşamalarla beraber en güzel şekilde ortaya koyacağız. Eylül ayı içerisinde ikinci faz sonuçlarını sizlerle paylaşacağım" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Gençlik Ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu20222023 Eğitim Ve öğretim YılıYurt Yerleştirme
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