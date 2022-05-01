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Bakan Karaismailoğlu: İstanbul Havalimanı’nda 30 Nisan'da rekor kırıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "İstanbul Havalimanı’nda 2 yıl aranın ardından rekor kırıldı. 30 Nisan’da toplam 1301 iniş-kalkış gerçekleşirken, 195 bin 640 yolcu da seyahat etti. 1 Mayıs’ta da 1226 uçuş olması, 186 bin 500 yolcunun seyahat etmesi planlanıyor" dedi.

01 Mayıs 2022 Pazar 18:05
Bakan Karaismailoğlu: İstanbul Havalimanı’nda 30 Nisan'da rekor kırıldı

ANKARA, (DHA)

Bakan Adil Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 2 yıl aranın ardından ilk kez kısıtlamasız Ramazan Bayramı’nın kutlandığına dikkat çekerek, İstanbul Havalimanı’nda 30 Nisan’da rekor kırıldığını belirtti. Pandeminin ardından ilk kez günlük 1301 iniş-kalkış gerçekleştiğini, 195 bin 640 yolcunun da seyahat ettiğini bildiren Karaismailoğlu, 1 Mayıs’ta da bin 226 uçuş olmasının, 186 bin 500 yolcunun da seyahat etmesinin planlandığını açıkladı. Karaismailoğlu, "Dünyada 2020 yılında etkili olan salgın sonrasında havacılık en çok etkilenen sektörlerin başında yer aldı. Dünya genelinde ve ülkemizde yolcu sayısı büyük ölçüde azaldı. Yaptığımız yatırımlar ve aldığımız tedbirler bu süreçteki toparlanmada önemli rol oynadı. Pandemi döneminde İstanbul Havalimanı, Uluslararası Havalimanları Konseyi tarafından 2021 yılında dünyanın en yoğun ikinci havalimanı seçildi. 2021 yılında yüzde 76,4 oranındaki artışla 75,7 milyon yolcu ağırlamayı başardı" dedi.

'İLK ÇEYREKTE 11 MİLYON 414 BİN YOLCU KULLANDI'

Bakan Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı’nın, 2022 yılının Ocak ayında 37 milyon yolcuya ev sahipliği yaparak Avrupa’nın en yoğun havalimanı olduğunu belirtti. Karaaismailoğlu, "2022’nin Ocak-Mart döneminde ise İstanbul Havalimanı’nda iç hatlarda 20 bin 985, dış hatlarda 60 bin 891 olmak üzere toplamda 81 bin 876 uçak trafiği gerçekleşti. İç hatlarda 2 milyon 923 bin, dış hatlarda 8 milyon 490 bin yolcu seyahat etti. Toplamda ise 11 milyon 414 bin yolcu İstanbul Havalimanı’nı kullandı" diye konuştu.

'HAVACILIK SEKTÖRÜNDE YATIRIMLAR DEVAM EDECEK'

Havacılık sektöründeki yatırımların devam edeceğine vurgu yapan Bakan Karaismailoğlu, 14 Mayıs’ta Rize-Artvin Havalimanı’nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılacağını vurguladı. 2053 Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı’nı ile havacılık sektörünün geleceğini planlandıklarını belirten Karaismailoğlu, "Hızla büyüyen ülke ekonomisi ve turizmini destekleyen 57 havalimanıyla Türkiye yoğun bir havalimanı şebekesine sahiptir. Bu rakam, 2053 yılına kadar 61’e yükselecek" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Adil KaraismailoğluIstanbul Havalimanı30 NisanRekor
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