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Bakan Gül: Süresiz nafaka adil değil

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Süresiz nafaka uygulamasının adil bir tarafı olmadığını söyleyen Gül, "Alt-üst sınırları hâkim hangi kriterlere göre belirleyecek, çalışıyoruz. Temel mesele, aile hukukundan kaynaklı uyuşmazlıklarda tarafların örselenmemesi" diye konuştu.

Bakan Gül: Süresiz nafaka adil değil

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Süresiz nafaka uygulamasının adil bir tarafı olmadığını söyleyen Gül, "Alt-üst sınırları hâkim hangi kriterlere göre belirleyecek, çalışıyoruz. Temel mesele, aile hukukundan kaynaklı uyuşmazlıklarda tarafların örselenmemesi" diye konuştu.

24 Mayıs 2019 Cuma 13:11
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Bakan Gül: Süresiz nafaka adil değil

ANKARA - Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Anadolu Yayıncılar Derneği'nin (AYD) düzenlediği iftar programı sonrası, medya mensuplarının sorularını yanıtladı. Bakan Gül, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini yenileme kararının ardından, birçok çevrenin karar gerekçesini görmeden YSK'yı yerden yere vurduğunu söyledi. Gül, "Artık gerekçe üzerinden hukuki değerlendirme yapılacaktır. Bundan sonra milletin hakemliğine gidilmesine karar verilmiştir. Sözü söyleyecek olan İstanbul seçmeni, sonuca da herkes saygılı olacak muhakkak. Adalet Bakanı olarak bu kadarını söylemiş olayım" dedi.

'SÜRESİZ NAFAKA ADİL DEĞİL'

Süresiz nafaka uygulamasının adil bir tarafı olmadığını söyleyen Gül, konunun objektif kriterlerle ve adalet ölçüsü içinde düzenlenmesi gerektiğini vurguladı. Konu üzerine yapılan çalışmaların son aşamasına geldiğini kaydeden Gül, "Alt-üst sınırları hâkim hangi kriterlere göre belirleyecek, çalışıyoruz. Temel mesele, aile hukukundan kaynaklı uyuşmazlıklarda tarafların örselenmemesi" diye konuştu.

'VİZE MUAFİYETİ GİRİŞİMLERİNİ TAMAMLAMIŞ OLACAĞIZ'

Bakan Gül, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) ile olan diyaloğunda olumlu adımlar atmasına rağmen beklenen gelişmelerin görülemediğini fakat çabaların sürdürüleceğini söyledi. Terörle mücadele çalışmalarını zaafiyete uğratmadan yapılacak düzenlemeler üzerinde çalışıldığını aktaran Gül, "Uygulamadan ya da mevzuattan kaynaklı yapılabilecek adımları çalıştık. Avrupa Parlamentosu'nda seçim gündemi var. Cumhurbaşkanımız da Reform Eylem Grubu'nu topladı. Evrensel hukuku uygulayan, Avrupa ile yapılan sözleşmelere sadakatle bakan yaklaşımımızı teyit ettik. Ortak hukukun gerektirdiği tüm çalışmalara özgüvenle katkı sağlamaya devam edeceğiz. Terörle mücadeleyi zaafa uğratmayacağız; ama ortak bir yerde birtakım metinlerimiz var, onları da gündeme alacağız. Bununla, vize muafiyeti girişimlerini tamamlamış olacağız" diye konuştu.

AF TARTIŞMALARI

Kamuoyunda yer alan af yasası ve ceza indirimi tartışmaları üzerine konuşan Bakan Gül, af konusunun, şartlı tahliye, denetimli serbestlik gibi infaza ilişkin düzenlemelerden farklı olduğunu belirterek, "Afla ilgili bir düzenlemenin üzerinde çalışılmadığı Cumhurbaşkanımız tarafından ifade edildi. Tabii bu, Meclis'in takdirinde olan bir husus. MHP'nin teklifi de aftan ziyade infaza yönelik, takdir ne olur, partimizin vereceği bir karar" şeklinde konuştu.

ÖCALAN'IN AVUKATLARIYLA GÖRÜŞMESİ

Bakan Gül, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın avukatlarıyla görüşmesinin İstanbul seçimiyle bağdaştırılacak bir tarafının olmadığını, çözüm sürecinin yeniden başlayacağına dair yapılan yorumların da altının boş olduğunu söyledi. Terörist Öcalan'ın ocak ayında da ailesiyle görüştüğünü hatırlatan Gül, "Avukatı ile ilgili mahkemece hukuki bir engel vardı, bu karar kaldırıldı. Bu çerçevede yapılan bir görüşmedir. Mahkemece verilmiş, bir avukatla yapılan görüşme çerçevesindedir" dedi. 

Gül, görüşmelerin periyodik hale getirilip getirilmeyeceği sorusuna, "Bunu, cezaevinin durumu ve hukukun gerektirdiği ölçüler takdir edecektir" diye cevap verdi.

YARGI REFORMU

Gül, yargı reformu konusunda yapılan çalışmaların, 7 bölgede yaptırılan anketlerle vatandaşların görüşlerinin alınarak şekillendirildiğini söyledi. Gül, "Vatandaştan adliye çalışanına, hâkim, savcı, gazeteci, her kesime sorduk. Daha güzel fikirlerin ortaya çıkmasına vesile oldu. Reformlar bir seferde yapılıp biten şeyler değil, bu ne ilk, ne son olacak. Zaman içinde yenileri yapılacak. Darbe girişiminden çıktık, OHAL dönemi sona erdi. 2023’e kadar bir yol haritası bu. Türkiye’nin adım adım daha özgürlükçü, demokratik olması adına geliştirdiği hakların, özgürlüklerin güvence altına alınacağı bir yol haritası, bir felsefe bu" diye konuştu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Bakan GülSüresiz NafakaAdilAdalet Bakanı Abdulhamit Gül
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