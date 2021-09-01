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Bakan Gül'den yeni adli yıl mesajı

01 Eylül 2021 Çarşamba 11:54
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Bakan Gül'den yeni adli yıl mesajı

ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Bu adli yıla da geçtiğimiz yıldan devraldığımız reform adımlarıyla başlıyoruz. Yeni dönemde de hukukun üstünlüğünü tahkim etmek, adalete erişimi güçlendirmek için reform stratejimizin izini sürmeye devam edeceğiz" dedi.

Bakan Gül, 2021- 2022 Adli Yıl açılışı nedeniyle yayımladığı mesajında, Adalet teşkilatı ve yargı camiası için yeni bir adli yıl, yeni bir çalışma döneminin başladığını bildirdi. Her adli yıl başında olduğu gibi bugün de heyecanlı, mutlu ve umutlu olduklarını belirten Bakan Gül, şunları kaydetti:

"Hepimizin bildiği gibi adliyeler, adalet duygusunun ikametgahıdır. Yargı, milletin göz bebeğidir. Adalet mülkün temeli, adaletin temeli ise insandır, insan onuru, insan hakkıdır. İnsan onurunu ve hakkını korumayı, bütün adalet hizmetlerinin en temel misyonu olarak görüyoruz. Bu çerçevede hazırlanan Yargı Reformu Strateji Belgesi ile 'güven veren ve erişilebilir adalet' vizyonumuzu ortaya koyduk. Aynı perspektiften doğan İnsan Hakları Eylem Planı ile de ölçülebilir, izlenebilir, somut faaliyetler öngördük. Bugüne kadar, yargıda hedef süre, lekelenmeme hakkı, seri muhakeme, uzlaşma, arabuluculuk, e-duruşma, e-tebligat, adli görüşme odaları, savunma hakkının güçlendirilmesi, kesintisiz noterlik hizmetleri gibi pek çok alanda çağın ilerisinde yenilikleri hep birlikte hayata geçirdik. Bu adli yıla da geçtiğimiz yıldan devraldığımız reform adımlarıyla başlıyoruz. Yeni dönemde de hukukun üstünlüğünü tahkim etmek, adalete erişimi güçlendirmek için reform stratejimizin izini sürmeye devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve öncülüğünde dün olduğu gibi bugün de reform irademizin arkasındayız. Şüphesiz, en iyi reform, en iyi uygulamadır. Türk yargısının insan haklarına dayalı hukuk devleti ilkesinin ışığında, her bir yeniliği en iyi şekilde uygulamaya devam edeceğine inancım tamdır. Bu vesileyle, ülkemizin her köşesinde milletimize adalet hizmetini sunan bütün hakimlerin, savcıların, avukatların ve çok değerli personelimizin yeni adli yılını kutluyor; 'adliyenin kapısı adaletin kapısıdır' anlayışıyla, bu kapıya başvuran herkesin gecikmeksizin adalete erişeceği bir yıl olmasını diliyorum. 2021-2022 Adli Yılı, ülkemize, milletimize ve hukuk camiamıza hayırlı olsun."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Yeni Adli YılBakan Gül
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