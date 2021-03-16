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Bakan Dönmez: Elektrik kesintilerinde kullanıcılar SMS ile bilgilendirilecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, vatandaşlarla olan iletişimin artırılmasına yönelik bu yıl yeni bir uygulama hayata geçirdiklerini belirterek, "Dağıtım şirketlerimiz planlı veya plansız kesintilerde, kesintinin etki alanındaki kullanıcıları SMS ile bilgilendirecek" dedi.

16 Mart 2021 Salı 14:29
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Bakan Dönmez: Elektrik kesintilerinde kullanıcılar SMS ile bilgilendirilecek

ANKARA - Bakan Dönmez, Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği'nin (ELDER) 9'uncu Olağan Genel Kurulu'na katıldı. Bakan Dönmez, Türkiye'nin dağıtım altyapısının, çağın gereklerine uygun bir şekilde yenilendiğini ve yenilenmeye devam ettiğini belirterek, "Hatlarımız büyük oranda iyileştirildi. Yeni yatırımlarla da şebeke ağımızı her yıl daha da genişlettik. Bu sınavdan başarıyla çıkmamızı sağlayan en önemli unsur elektrik dağıtım sektörüne yapılan yatırımlar oldu. 2016-2020 üçüncü uygulama döneminde yaklaşık 40 milyar lira yatırım yapıldı. 2021-2025 döneminde yapılacak 66,7 milyar TL dağıtım yatırımıyla inşallah altyapımızı daha da güçlendireceğiz" dedi.

'KIRSAL ŞEBEKE YATIRIMLARI ARTACAK'

Planlı bakımlar için ilk kez işletme bütçesinden ayrı 10,5 milyar TL'lik, Ar-Ge için de 1 milyar liralık bütçe ayrıldığını dile getiren Bakan Dönmez, "Planlı bakımlar özellikle kesintisiz elektrik sağlanması için büyük önem taşıyor. Periyodik bakımlar sayesinde dağıtım altyapımız sürekli güncel tutuluyor. Planlı bakımlara ayrı bir önem verip, bakımları da artırıyoruz. Yeni uygulama döneminde kırsal şebeke yatırımları da artacak. Buna tarımsal sulama da dâhil olacak. Yatırımlar kadar bir diğer önemli husus da elbette yerli üretim ekipman ve teknoloji kullanımı. Bunun için yerli üretimi teşvik eden yeni uygulamaları devreye aldık" diye konuştu.

'ELEKTRİK KESİNTİLERİNDE KULLANICILAR BİLGİLENDİRİLECEK'

Bakan Dönmez, serbest tüketici oranının şu anda yüzde 41 düzeyinde olduğunu belirterek, "Bunun yüzde 99'una yakın bir kısmını da sanayi ve ticarethane grubu oluşturuyor. Mesken ve tarımsal sulamada bu oran oldukça düşük. Burada sizlerden kapsamlı bir iletişim kampanyasıyla daha fazla haneye ve tarımsal sulama abonesine ulaşmanızı bekliyoruz. Vatandaşlarla olan iletişimin artırılmasına yönelik bu yıl yeni bir uygulamayı da ilk defa hayata geçiriyoruz. Dağıtım şirketlerimiz planlı veya plansız kesintilerde, kesintinin etki alanındaki kullanıcıları SMS ile bilgilendirecek. Böylece vatandaşlarımız kesintinin saat kaçta başlayacağını ve nereleri etkileyeceğini önceden bilecek. Plan ve programını ona göre ayarlayacak. Böylece yaşanabilecek mağduriyetlerin de önünü almış olacağız" ifadelerini kullandı.

DİJİTALLEŞME İLE İLGİLİ 3 ANA HEDEF

Ayrıca dijitalleşme ile ilgili 3 ana hedeflerinin olduğunu kaydeden Dönmez, "Birincisi, çağrı merkezi üzerinden yapılacak aboneliklerle ilgili. Artık burada ıslak imza olmadan kimlik teyidi ve sesli onayla bu işlem gerçekleştirilecek. İkincisi, tarife değişikliği ve tahliye talepleri de artık sesli onayla gerçekleştirilecek. Son husus da az önce bahsettiğim çalışma modeliyle ilgili. Uzaktan çalışan personelimizin işlemlerin ne kadarını gerçekleştirebildiğini ve buna bağlı olarak bilişim altyapısının yeterliğini ölçmeyi hedefliyoruz. Otomatik Sayaç Okuma Sisteminin yaygınlaşması da dijitalleşme başlığımızda önemli bir yer tutuyor. Uzaktan sayaç okuma oranımız tüketimin yüzde 48'ine ulaştı. Bu oranın artması maliyetlerin düşmesini, harcanan emek ve zamanın daha efektif kullanılmasını sağlayacak" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih DönmezElektrik KesintisiSms
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