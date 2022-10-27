Bakan Bozdağ: Türk Tabipleri Birliği ile ilgili yeni bir hazırlık yapıyoruz

ANKARA - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Türk Tabipleri Birliği'nin (TTB) 'Türk' ismine hakaret edercesine Türk milletine ve Türkiye Devleti'ne düşmanlık eden terör örgütlerinin ağzıyla, 'Türk' ifadesini kullanan bir çatının altında görev yapması, bu milletin de devletimizin de kabul edeceği bir iş değildir. O nedenle burada yeni bir düzenleme hazırlığına başlandı" dedi.



Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Hukuk ve Değişim Derneği'nin düzenlediği programda avukat ve hukuk fakültesi öğrencileriyle bir araya geldi. Bakan Bozdağ, TTB ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'ndan sonra açıklama yaptığını söyleyerek, "Şimdi bunun çalışmasını yapıyoruz. Hem TTB hem mimar ve mühendisler odalarıyla ilgili yeni bir hazırlık yapıyoruz. TTB'nin 'Türk' ismine hakaret edercesine Türk milletine ve Türkiye Devleti'ne düşmanlık eden terör örgütlerinin ağzıyla, 'Türk' ifadesini kullanan bir çatının altında görev yapması, bu milletin de devletimizin de kabul edeceği bir iş değildir. O nedenle burada yeni bir düzenleme hazırlığına başlandı. İnşallah çalışmamız bittikten sonra Sayın Cumhurbaşkanı'mıza, Kabine'ye arz edeceğiz. Sonra da parlamentoda Cumhur İttifakı milletvekilleri bunun yasalaşma sürecini takip edecek" diye konuştu.



'HÜRRİYETİ YOK ETMEYE YASAL DAYANAK'



Bakan Bozdağ, CHP'nin verdiği kanun teklifinin başörtüsünü yeniden soruna dönüştürme riski taşıdığına işaret ederek, "Kadınlar arasında, meslek sahibi olanlarla, daha doğrusu bir mesleği icra edenlerle, meslek değil de başka bir şey icra edenler arasında bir ayrımcılık yapıyor. Öte yandan; bir meslek ve sanatın icrası için kıyafet bahanesi altında Türkiye'de bundan sonra yasal olarak başörtüsü yasağı getirmek istediğinde idare, buna bir yasal dayanak üretiyor. Bu da çok önemli. Esasında 'Hürriyet getireceğim veya hürriyeti yasal bir güvenceye kavuşturacağım' düşüncesiyle Sayın Kılıçdaroğlu'nun söylediği şey, zaman içerisinde idarenin, yürütmenin bu hürriyeti yok etmek için dayanacağı bir yasal dayanak oluşturuyor" dedi.



'LAİKLİĞE HAYAT VEREN BİR DÜZENLEME'



Anayasa değişiklik teklifinin önümüzdeki günlerde kamuoyuna duyurulacağını aktaran Bozdağ, şöyle konuştu:



"Bizim yaptığımız şey 2 maddede düzenlemedir. 1'incisi din ve vicdan hürriyetini düzenleyen 24'üncü maddeye 2 fıkra ekliyoruz. Hem başı açık hem örtük bütün kadınlarımızı kapsayan bir teminat ortaya koyuyoruz. İki tarafın hak, hukukunu koruyan, ikisine de dayatmayı reddeden ve gerçekten laikliğe hayat veren bir düzenlemeyi Anayasa'mıza koyuyoruz. Son derece önemli. Metin çıktığı zaman da zaten bunu herkes görecektir. İkincisi de aile ve gençlik haklarını düzenleyen Anayasa'nın 41'inci maddesinin 1'inci fıkrasında bir değişiklik yapıyoruz. Evlilik birliğinin nasıl kurulduğunu anlatan bir metni ilave ediyoruz. Birinde aileyi koruyoruz. Esasında aileyi korurken; Türk milletini koruyoruz, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni koruyoruz. Çünkü aile yoksa, millet yok, devlet yok. Aileyi kaybeden, milletini de kaybeder, devletini de kaybeder, her şeyini kaybeder. O yüzden milletimizin ve devletimizin sürekli güçlü kalması için de burada böyle bir düzenleme getiriyoruz. Bu düzenlemeler; bahane aramak isteyenlerin, karşı çıkmak için bu düzenlemelere bahane aramak isteyenlerin zor bahane üretebileceği düzenlemeler. Merak ediyorum; karşı çıkmak için nasıl bir bahane bulacaklar? Ne kadar kıvrak zekaya sahipler, göreceğiz. Bahane ustaları mı değil mi, onu da merak ediyorum. Göreceğiz; ama Meclis'ten bunun 'Hayır'la karşılaşmasını Türk toplumunun affetmeyeceğini düşünüyorum. Referanduma gitmeden Meclis'te 400'ün üzerinde bir çoğunlukla geçebileceğine yürekten inanıyorum."